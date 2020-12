Futebol O técnico Abel Braga elogiou a qualidade dos jogadores do Inter e ainda aposta na chance de título

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2020

Comandante colorado tem uma semana de preparativos para o duelo contra o Palmeiras. (Foto: Reprodução/S.C.Internacional)

Ao bater o Botafogo em casa por 2 a 1, de virada, o Inter interrompeu no último sábado (12) uma sequência de sete partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro e voltou a se aproximar do G-4: com 41 pontos, a equipe ocupa a quinta posição na tabela. O fato serviu para que o técnico Abel Braga elogiou a qualidade do elenco sob o seu comando – ele assumiu o cargo no dia 10 de novembro, no lugar do argentino Eduardo Coudet. “Estou satisfeito pelos jogadores”, declarou.

Apesar da recente queda de rendimento (incluindo as desclassificações na Copa do Brasil e na Libertadores da América, além da perda da liderança no próprio Brasileirão), o treinador carioca não jogou a toalha: em entrevista coletiva após o duelo do fim de semana no estádio Beira-Rio, ele garantiu que ainda aposta na chance de título.

”Nós temos que brigar por tudo aquilo que é possível”, salientou. “Não estamos em uma equipe comum, em um clube comum. Temos um grupo que sabe o que representa, então vamos tentar fazer o que for possível. O mais importante, para nós, era vencer o jogo contra o Botafogo e se manter ‘no bolo’, então vamos tentar manter isso jogo a jogo para reencontrar o caminho das vitórias.”

Abel, que aos 68 anos está em sua sétima passagem pelo comando do Inter (a primeira foi em 1988-1989, quando chegou ao vice-campeonato nacional), também se mostrou pragmático, ao admitir a ideia de que o confronto contra o Alvinegro do Rio de Janeiro, agora na lanterna do Brasileirão, teve um desfecho que valeu muito mais pelo placar do que pelo futebol demonstrado em campo.

“É óbvio que o resultado era mais importante que a atuação… Vocês não podem imaginar o quanto essa vitória me fez bem. Hoje, quando eu pegar uma taça de vinho…”, brincou o técnico, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes com o Inter em 2006.

Essa sensação de alívio, ao menos momentânea, deve ser um dos aspectos motivacionais do Colorado ao longo dos próximos dias, já que a equipe terá uma semana inteira para se dedicar aos treinos, de olho no próximo compromisso pelo campeonato, novamente em casa. O adversário da vez é o Palmeiras, que soma os mesmos 41 pontos do Inter mas está em quarto lugar, favorecido pelo melhor saldo de gols.

“Vai fazer bem essa semana”, projeta Abel Braga. “Não é fácil, tivemos muitos jogos fora e o time perdia jogos de uma maneira não muito correta. Mas não adianta ficar explicando nada.”

Futuro incerto

A menos que o Inter surpreenda neste segundo turno de torneio com uma recuperação capaz de levá-lo à taça do Brasileirão (conquista que não obtém desde o tricampeonato nacional de 1979), o fato é que dificilmente Abel Braga terá renovado o seu contrato, válido até fevereiro.

Segundo fontes extraoficiais, ambas as chapas que disputam a presidência do clube na eleição que será realizada nesta terça-feira (15) trabalham com a hipótese de um novo comandante técnico para a próxima temporada. As especulações apontam para nomes como o do espanhol Miguel Ángel Ramírez, do uruguaio Diego Aguirre e do gaúcho Roger Machado, dentre outros.

(Marcello Campos)

