Brasil Maior avião de cargas do mundo chega ao Brasil

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

Avião possui 69 metros de comprimento, o equivalente à medida do lado menor de um campo de futebol. (Foto: Divulgação)

O Antonov An-124, maior avião de cargas em operação no mundo, retornou ao Brasil. A aeronave pousou no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. O “gigante dos céus”, que possui 69 metros de comprimento e capacidade para transportar até 150 toneladas de carga, trouxe equipamentos para a operação da indústria de óleo e gás fluminense.

Pouco antes das 13h20, o Antonov AN-124, operado pela empresa aérea ucraniana Antonov Airlines, pousou no aeroporto fluminense trazendo uma carga de equipamentos para a operação de uma indústria de óleo e gás.

O gigante partiu de Hong Kong, na China, na quinta-feira (26), voou até Mombaça, no Quênia, onde fez uma escala técnica de reabastecimento e descanso de tripulação.

A próxima parada da aeronave é Houston, nos Estados Unidos. O nome da empresa de gás que comprou os equipamentos não foi divulgado.

“A chegada do Antonov ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro reforça o papel do RIOgaleão como motor da economia e hub estratégico no Brasil para operações logísticas de grande porte, além de validar a eficiência e confiança de nossos clientes e parceiros para voos cada vez mais desafiadores”, comenta Leandro Lopes, gerente comercial do RIOgaleão Cargo.

Atualmente, o Galeão conta com a maior pista de pouso e decolagem do Brasil, com mais de 4 km de extensão.

Curiosidades

– O cargueiro tem suas raízes na antiga União Soviética e foi produzido pela Antonov Design Bureau, na Ucrânia, há mais de 40 anos, em 1982. Durante 6 anos, o Ruslan deteve o título de maior avião do mundo, até que, em 1988, foi superado pelo Mryia, também da mesma empresa. Em 2022, o Mryia foi destruído durante um conflito armado.

– A aeronave recebeu o nome oficial de Ruslan, em honra a um herói russo e soviético. A OTAN designou o avião com o codinome Condor. No Brasil, entusiastas da aviação o apelidaram de “Toninho”.

– O Antonov An-124 Ruslan possui 69 metros de comprimento, equivalente à medida do lado menor de um campo de futebol, onde estão as traves. Em altura, o avião atinge cerca de 21 metros, correspondendo a um edifício de seis andares. Sua envergadura, que é a distância entre as pontas das asas, é de 73 metros.

– O gigante possui três conjuntos de trem de pouso, totalizando 24 rodas, projetados para sustentar tanto o seu peso quanto a capacidade de carga.

– O Antonov Ruslan requer uma “pista de código 4” para decolar, o que significa que precisa de pistas com mais de 1.800 metros de comprimento. O aeroporto de Salvador, por exemplo, possui uma pista de 3.003 metros. No entanto, para pousar, o avião necessita apenas de mil metros de pista, uma característica que pilotos chamam de “pouca pista”.

– Em termos de capacidade de carga, o cargueiro pode transportar até 150 toneladas, equivalente ao peso médio de 10 ônibus básicos. No entanto, o recorde registrado foi de 135 toneladas, alcançado em 1993, quando o Antonov Ruslan transportou um gerador elétrico da Siemens da Alemanha para a Índia.

– Atualmente, o avião é utilizado para transportar uma variedade de cargas, com destaque para equipamentos pesados e produtos da indústria de mineração. No entanto, o Antonov Ruslan foi originalmente projetado para o transporte de tanques, tropas, lançadores de mísseis e outros materiais militares.

