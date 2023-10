Brasil Maior dente de titanossauro do mundo é encontrado em Minas Gerais

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2023

A escavação onde o dente foi achado é a mesma em que ossos do Uberabatitan ribeiroi - maior espécie de dinossauro encontrada em solo brasileiro. Foto: Divulgação A escavação onde o dente foi achado é a mesma em que ossos do Uberabatitan ribeiroi - maior espécie de dinossauro encontrada em solo brasileiro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O maior dente de titanossauro do mundo foi encontrado por pesquisadores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Em outubro, um artigo sobre a descoberta foi publicado na Cretaceous Research, uma das revistas científicas mais reconhecidas no mundo.

O dente foi achado há mais de 10 anos durante escavações no Geossítio Serra da Galga. Depois de quase uma década de análise, os especialistas conseguiram confirmar que, de fato, se trata do maior fóssil do tipo já catalogado no planeta.

“Ele tem cerca de 8cm contando a coroa mais parte da raiz. O formato é como o de um lápis e, apresenta muito desgaste em uma de duas faces. O que demonstra ser o maior dente de titanossauro do mundo é o tamanho da coroa, que mede 6,2cm”, explicou o paleontólogo da UFTM, Thiago Marinho.

A escavação onde o dente foi achado é a mesma em que ossos do Uberabatitan ribeiroi – maior espécie de dinossauro encontrada em solo brasileiro, com pelo menos 27m de comprimento – foram achados.

“Não é possível confirmar se o dente pertence ao Uberabatitan ribeiroi, mas, sendo também um titanossauro gigante, é possível que o dente recém-descrito seja desta espécie”, afirmou Marinho.

O dente de titanossauro, além de outros fósseis encontrados na região, fazem parte do acervo do Centro de Pesquisas Paleontológicas “Llewellyn Ivor Price”, da UFTM, uma das mais importantes coleções paleontológicas da América Latina e que atrai pesquisadores de todo o mundo.

Terra dos Dinossauros

Uberaba é um dos principais polos de pesquisa em paleontologia no Brasil – em especial, a região da comunidade rural de Peirópolis, onde fica o Museu do Dinossauro.

Por essa riqueza geológica, a cidade se candidata a se tornar um Geoparque mundial, título concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O resultado do processo deve ser anunciado nos próximos meses.

