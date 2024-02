Esporte Maior negócio do futebol brasileiro está fechado

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2024

Atacante Luiz Henrique assinou contrato até 2028. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

O Botafogo anunciou nessa semana a contratação do atacante Luiz Henrique. O jogador, de 23 anos, foi contratado por 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões na cotação atual) e, com isso, se tornou a maior contratação da história do futebol brasileiro. O valor pago pelo Alvinegro supera os valores pagos pelo Flamengo em Gerson e Pedro. Ambos possuem algo em comum: são crias de Xerém.

Os Moleques de Xerém dominam a lista de maiores contratações da história do futebol brasileiro. Luiz Henrique, Gerson e Pedro foram revelados nas categorias de base do Fluminense, foram negociados com o futebol europeu e retornaram para o Brasil após uma passagem apagada pelo Velho Continente. Gerson, inclusive, também teve uma segunda oportunidade sem sucesso após deixar o Flamengo em 2020.

Luiz Henrique foi destaque na base do Fluminense e subiu ao time profissional em 2020. Ao longo de duas temporadas e meia, ele participou de 120 jogos, com 14 gols e 14 assistências.

A lista de maiores contratações do futebol brasileiro é dominada pelo Flamengo. O Rubro-Negro é dono de sete das dez maiores negociações. Além de Gerson e Pedro, já citados, outros nomes que aparecem na lista são Everton Cebolinha, Nicolás De La Cruz, Gabigol e Arrascaeta. Tevez, pelo Corinthians em 2004, e Flaco López, pelo Palmeiras em 2021, completam a lista.

Se considerados os valores corrigidos pelo IPCA, índice oficial para calcular a inflação no Brasil, o novo reforço botafoguense é o quinto na lista de maiores contratações.

Maiores contratações em valores absolutos:

– Luiz Henrique (Botafogo) – R$ 106,6 milhões em 2024;

– Gerson (Flamengo) – R$ 92 milhões em 2023;

– Arrascaeta (Flamengo) – R$ 89,4 milhões em 2019;

– Pedro (Flamengo) – R$ 88,2 milhões em 2020;

– Gabigol (Flamengo) – R$ 78,6 milhões em 2019;

– De La Cruz (Flamengo) – R$ 77,7 milhões em 2023;

– Everton Cebolinha (Flamengo) – R$ 73 milhões em 2022;

– Tevez (Corinthians) – R$ 60,5 milhões em 2004;

– Gerson (Flamengo) – R$ 49,7 milhões em 2019;

– Luiz Araújo (Flamengo) – R$ 48 milhões em 2023.

Maiores contratações em valores corrigidos:

– Tevez (Corinthians) – R$ 171 milhões (R$ 60,5 milhões em 2004);

– Arrascaeta (Flamengo) – R$ 118 milhões (R$ 89,4 milhões em 2019);

– Edmundo (Vasco) – R$ 113,4 milhões (R$ 24 milhões em 1999);

– Pedro (Flamengo) – R$ 108,2 milhões (R$ 88,2 milhões em 2020);

– Luiz Henrique (Botafogo) – R$ 106,6 milhões em 2024;

– Gabigol (Flamengo) – R$ 99,5 milhões (R$ 78,6 milhões em 2019);

– Gerson (Flamengo) – R$ 95,7 milhões em 2023;

– Leandro Damião (Santos) – R$ 77,7 milhões (R$ 41,6 milhões em 2013);

– De La Cruz (Flamengo) – R$ 77,7 milhões em 2023;

– Everton Cebolinha (Flamengo) – R$ 76,6 milhões (R$ 73 milhões em 2022).

