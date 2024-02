Esporte Fórmula 1: revelado o motivo da saída de Lewis Hamilton da Mercedes rumo à Ferrrari

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2024

A insatisfação com as decisões técnicas da Mercedes e a influência de Loic Serra são fatores chave na decisão do piloto. (Foto: Divulgação)

A insatisfação com as decisões técnicas da Mercedes e a influência de Loic Serra são fatores chave na mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari. O piloto decidiu deixar a Mercedes ao final da temporada de 2024 da Fórmula 1, sendo essa decisão parcialmente motivada pela saída do engenheiro Serra.

Foi anunciado nessa semana que Hamilton ativou uma cláusula de rescisão em seu contrato atual com a Mercedes e concordou em se juntar à Ferrari para fazer parceria com Charles Leclerc a partir de 2025.

O britânico aproveitou a dominância inicial da Mercedes na era dos motores V6 turbo-híbridos para igualar os sete títulos de Michael Schumacher e também quebrou o recorde anterior de vitórias em corridas.

No entanto, Hamilton concluiu os dois últimos anos sem uma vitória, em meio aos problemas enfrentados pela equipe de Brackley desde o retorno dos carros com efeito solo em 2022.

Segundo o RacingNews365, a chegada iminente de Serra, que era o Chefe de Desempenho de Veículos na Mercedes, à Ferrari no próximo ano desempenhou um papel na decisão surpreendente de Hamilton.

A raiz dos problemas da Mercedes nesta era regulatória pode ser rastreada até a decisão de construir sidepods finos e a persistência nesse conceito no último ano.

Especula-se que Serra era contra essa filosofia, que foi montada pela equipe técnica liderada por Mike Elliott, que optou por sair no meio do último ano.

Hamilton expressou no início do ano passado sua frustração com a Mercedes, argumentando que as queixas que ele expressou sobre a máquina de 2022 não foram abordadas na última temporada.

Serra decidiu aceitar o contrato da Ferrari para ajudar a fortalecer os quadros técnicos da marca italiana antes de James Allison retornar ao papel de Diretor Técnico na Mercedes.

Allison está supervisionando um conceito de carro renovado no desafiante W15 da equipe alemã, com o britânico detalhando que está otimista de que isso eliminou as características traseiras “malignas” que prejudicaram tanto Hamilton quanto George Russell ao longo da última temporada.

No entanto, as esperanças de Allison de revitalizar a sorte da Mercedes antes do próximo reinício das regras em 2026 serão realizadas sem vários engenheiros que também acompanharão Serra na mudança para a Ferrari.

