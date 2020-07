Porto Alegre Maior pista de skate da América Latina terá símbolos urbanos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

A obra tem consultoria, acompanhamento técnico e execução da Confluência, uma parceria entre a Spot e a Rio Ramp Design

O complexo de skate que integra a obra de revitalização do trecho 3 da orla do Guaíba, em Porto Alegre, começou a tomar forma. O conjunto de pistas, com 20% das obras já concluídas, terá elementos simbólicos do cenário urbano da Capital e será o maior da América Latina, segundo a prefeitura.

O local deve se tornar um ponto turístico voltado à prática de esporte e abrigar grandes eventos relacionados ao skate. A execução está a cargo de uma equipe formada por 12 integrantes ligados ao esporte.

A novidade de elementos urbanos da cidade foi incluída em um dos formatos de pista que atende à modalidade street, no street plaza. Essa categoria abrange os praticantes das ruas. “A partir dessa ideia, a empresa executora observou o que atrai os praticantes da Capital e trouxe para o projeto três equipamentos simbólicos: o corrimão da Câmara Municipal, a ponte ondulada da Praça Itália e os bancos do calçadão de Ipanema, na Zona Sul da cidade, com uma releitura desses espaços”, disse o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen.

Também serão utilizados equipamentos como hidrantes e tampas de bueiro elevadas, além de elementos como âncora, atracadouro e correntes de ferro, em alusão à atividade portuária da cidade.

“Foram observadas as preferências de quem pratica o esporte, e estamos preparando o local, em conjunto com o olhar sensível da empresa Spot Skateparks, para atrair também o turismo e para que a população venha a redescobrir Porto Alegre e ver que ela mudou para melhor. Sem dúvida, a pista vai consolidar a Capital como referência no esporte e colocar Porto Alegre na rota de grandes eventos, inclusive internacionais, depois que este momento de pandemia já estiver superado”, destacou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

