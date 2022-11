Mundo Maior vulcão ativo do mundo entra em erupção no Havaí após 40 anos

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

"Os fluxos de lava estão contidos na área da cratera e não ameaçam as comunidades nas encostas", disse o USGS.

O Mauna Loa, o maior vulcão ativo do mundo, entrou em erupção pela primeira vez em quase 40 anos no Havaí.

A lava começou a fluir pouco antes da 0h desta segunda-feira (28) na cratera. O Mauna Loa é um dos cinco vulcões do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí.

“Neste momento, os fluxos de lava estão contidos na área da cratera e não ameaçam as comunidades nas encostas”, disse o USGS, o serviço geológico norte-americano, em seu site, pedindo aos residentes da área que revisem os procedimentos de preparação.

Embora a erupção na principal ilha deste estado remoto dos Estados Unidos no Pacífico permaneça dentro da bacia na parte superior do vulcão, chamada caldeira vulcânica, “os fluxos de lava podem se mover rapidamente ladeira abaixo”, alertou o USGS.

Pela manhã, o escritório de monitoramento de vulcões do USGS tuitou: “A lava parece ter fluído para fora da caldeira, mas, por enquanto, as fontes eruptivas permanecem confinadas à caldeira”.

A agência disse que o Observatório de Vulcões do Havaí estava em contato com a equipe de gestão de emergência e conduziria um reconhecimento aéreo sobre o vulcão, de 4.168 metros de altitude, o mais rápido possível.

Autoridades do Havaí disseram que nenhuma ordem de retirada foi emitida, embora a área da cratera e várias estradas na região estivessem fechadas.

Uma webcam do USGS posicionada na borda norte do topo de Mauna Loa mostrou longas e brilhantes fissuras eruptivas dentro da cratera vulcânica, que contrastavam com a escuridão da noite.

