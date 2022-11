Rio Grande do Sul Detentos da Penitenciária de Arroio dos Ratos recebem diploma de curso profissional no segmento calçadista

Atividade foi realizada por meio de parceria entre Susepe, Senai e empresa Piccadilly. (Foto: Gleison Ló/Susepe)

Uma cerimônia na Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos (Pear), na Região Carbonífera, marcou a entrega de diplomas de costurador de calçados a 60 detentos. Também foi inaugurada no local uma pequena unidade da fábrica Piccadilly Company, responsável pelo curso junto com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

A aula inicial foi realizada no dia 5 de julho, no âmbito do projeto “Novos Horizontes”. Trata-se de um plano de atenção integral à pessoa privada de liberdade, no qual a capacitação e profissionalização são considerados passos importantes no processo de ressocialização do apenado.

A Piccadilly também possui um termo de cooperação com a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), vinculada à Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo (SJSPS), para contratação de apenados da Pear. O titular do órgão, José Giovani Rodrigues de Souza, frisou que a própria pasta tem entre seus objetivos promover a inclusão social dos detentos:

“Ao falarmos em sistema penal, precisamos destacar dois aspectos. O primeiro deles é o cumprimento da sentença em si. E o segundo, ainda mais importante, é a ressocialização. Ou seja, proporcionar alternativas para conduzir os detentos novamente ao convívio social, de forma melhor que chegaram e com novas perspectivas de vida”.

O secretário SJSPS, Mauro Hauschild, agradeceu o apoio do Senai, da Piccadilly e dos servidores da Susepe. Ele também citou como importantes as parcerias com empresas para ampliar oportunidades de trabalho prisional.

“Sonhem, não desistam, acreditem que a educação e o trabalho são as portas de transformação da vida de vocês. Isso será um exemplo para os seus filhos e netos, uma referência para as pessoas que convivem com vocês”, declarou, antes de cumprimentar os formandos.

O diretor industrial da Piccadilly Company, Pedro Simões, explicou o objetivo da marca ao participar do projeto: “Estamos na vida para evoluir e também fazer o bem às pessoas à nossa volta. Isso é o que nos motiva no dia-a-dia. Ao escolher investir neste projeto, a Piccadilly entende que seu papel na sociedade é gerar oportunidades para diversos públicos, e isso reflete o olhar para o compromisso social”.

Elogios ao grupo

Por sua vez, o coordenador técnico do Senai de Lajeado (Vale do Taquari), Marcelo Shedler, destacou o empenho dos apenados durante o curso. “Vocês agarraram a oportunidade recebida em julho. Nós, do Senai, sistematicamente ajudamos a formar e a transformar pessoas dentro do sistema penitenciário, porque somos parte da sociedade”.

Também participaram da formatura o delegado da 9ª Região Penitenciária, Paulo Pires; o diretor-substituto da Penitenciária de Arroio dos Ratos, Marcelo Cordeiro; o diretor do Departamento de Tratamento Penal da Susepe, Cristian Colovini; o diretor do Departamento de Segurança e Execução Penal, Vagner Cogo; e o presidente do Conselho Penitenciário, Nilton Caldas.

(Marcello Campos)

