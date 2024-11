Mundo Maioria dos eleitores acha que Trump não aceitará derrota se perder a eleição

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Multidão de apoiadores de Donald Trump atacaram a sede do Congresso dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. (Foto: Reprodução)

A maioria dos eleitores acha que o ex-presidente Donald Trump não vai ceder se perder a eleição presidencial de 2024, de acordo com pesquisa da CNN conduzida pela SSRS, com uma minoria considerável de seus apoiadores dizendo que os candidatos perdedores não têm obrigação de fazê-lo. E se os desafios legais relacionados à eleição chegarem à Suprema Corte, a maioria de todos os eleitores tem pouca ou nenhuma confiança na alta corte para tomar as decisões certas.

No geral, apenas 30% dos eleitores registrados acham que Trump aceitará os resultados da eleição e cederá se perder, enquanto 73% dizem que a vice-presidente Kamala Harris aceitaria uma derrota eleitoral.

A maioria dos eleitores registrados (54%) acredita que Harris cederia se perdesse e que Trump não, enquanto 18% dizem que ambos os candidatos fariam isso, 15% que nenhum deles faria e apenas 11% que Harris não cederia, mas Trump sim.

Concentrando-se nos apoiadores de cada candidato, uma quase unanimidade de 97% dos apoiadores de Harris esperam que ela ceda se perder, enquanto uma maioria muito menor de 57% dos apoiadores de Trump acredita que ele reconheceria uma derrota.

Esses 57% representam um aumento em relação a julho, quando apenas metade dos apoiadores de Trump achavam que ele admitiria uma derrota — uma mudança que ocorre mesmo quando sua campanha preparou o terreno para enfraquecer a confiança no sistema eleitoral americano e reivindicar a vitória independentemente dos resultados em novembro.

Os apoiadores de Kamala Harris estão amplamente unificados em suas percepções sobre o que os candidatos fariam: mais de 9 em cada 10 apoiadores de Harris dizem que ela admitiria, mas que Trump não (92%).

A maioria dos apoiadores de Trump acha que ambos os candidatos lidariam com a situação da mesma maneira, mas estão divididos sobre qual seria essa maneira: 33% dizem que ambos admitiriam, 26% que nenhum dos dois. Cerca de um quarto (24%) dos apoiadores de Trump dizem que o ex-presidente cederia, enquanto Harris não, e apenas 15% que Trump não cederia, enquanto Harris sim.

Obrigação de aceitar

Em geral, a grande maioria dos eleitores americanos apoia o princípio básico de que os candidatos têm a obrigação de aceitar os resultados das eleições, com 88% dizendo que os candidatos perdedores têm a obrigação de cederem assim que os resultados forem certificados em todos os estados e 12% dizendo que não. Mas isso sobe para 20% entre os eleitores registrados que apoiam Trump, em comparação com apenas 3% que se sentem assim entre os apoiadores de Harris.

Uma maioria de 56% dos eleitores registrados diz que tem pouca ou nenhuma confiança na Suprema Corte para tomar as decisões certas em quaisquer casos legais relacionados à eleição de 2024, pouca mudança em relação a janeiro. Há uma divisão política substancial, com os apoiadores de Trump quase duas vezes mais propensos do que os apoiadores de Harris a expressar pelo menos uma quantidade moderada de confiança na corte, 61% a 31%.

A confiança no tribunal fica para trás entre os eleitores mais jovens, com apenas 8% dos eleitores com menos de 35 anos dizendo que têm muita confiança no tribunal para tomar decisões sobre a eleição de 2024, em comparação com 21% entre os eleitores com 65 anos ou mais. Os eleitores negros (9% com muita confiança), democratas (4%) e eleitores liberais (5%) também expressam confiança mínima no tribunal.

A pesquisa da CNN foi conduzida pela SSRS online e por telefone de 20 a 23 de outubro de 2024, entre 1.704 eleitores registrados em todo o país, selecionados de um painel baseado em probabilidade. Os eleitores prováveis ​​incluem todos os eleitores registrados na pesquisa ponderados por sua probabilidade prevista de votar na eleição deste ano.

Os resultados para a amostra completa de eleitores registrados têm uma margem de erro de amostragem de mais ou menos 3,2 pontos percentuais; é de 3,1 para eleitores prováveis ​​e maior para subgrupos. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

