Economia Maioria dos porto-alegrenses deixa para comprar o presente do Dia dos Pais nesta semana

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Entre os presentes, destacam-se as roupas, itens de perfumaria e beleza e acessórios Foto: Pexels Entre os presentes, destacam-se as roupas, itens de perfumaria e beleza e acessórios. (Foto: Pexels) Foto: Pexels

Cinquenta e nove por cento dos porto-alegrenses deixaram para comprar o presente do Dia dos Pais deste ano na semana da data comemorativa, de acordo com uma pesquisa da CDL Poa (Câmara de Dirigente Lojistas de Porto Alegre). O índice é 9,5 pontos percentuais maior do que em relação ao ano anterior.

O levantamento também aponta que 71% dos entrevistados comprarão presentes para a data, com destaque para a ampliação do número de pessoas presenteadas. Trinta e três por cento pretendem comprar presentes para duas ou mais pessoas, o que pode explicar a estabilidade no tíquete médio do presente principal. A maioria (38,1%) planeja investir entre R$ 101 e R$ 200, mesmo patamar registrado em 2024.

Em relação aos canais de compra, as lojas de shopping continuam sendo a preferência (37,1%), embora tenham perdido espaço em relação ao ano passado. O comércio eletrônico ganhou destaque, com crescimento de 10 pontos percentuais, alcançando 30,8% das intenções de compra.

Entre os presentes mais escolhidos, estão roupas (19,5%), itens de perfumaria e beleza (10,6%) e acessórios (8,3%).

Para o presidente da CDL POA, Irio Piva, o cenário impõe novos desafios ao varejo. “O consumidor está mais criterioso, quer presentear mais pessoas, mas com orçamento controlado. Para o lojista, isso significa que trabalhar bem ações promocionais, facilitar o pagamento e estar presente nos ambientes on-line e físicos pode fazer toda a diferença neste Dia dos Pais”, afirmou.

