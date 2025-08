Brasil Aldeias Infantis SOS lança estudo inédito sobre ações para prevenir separação familiar

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A Aldeias Infantis SOS é uma organização global que atua no cuidado e proteção de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias Foto: Divulgação A Aldeias Infantis SOS é uma organização global que atua no cuidado e proteção de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Aldeias Infantis SOS lançou, em São Paulo, o estudo “Prevenindo a Separação Familiar: A Experiência da Aldeias Infantis SOS”, uma pesquisa inédita que reúne dados, boas práticas e recomendações sobre como apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social e evitar a separação de crianças e adolescentes de seus cuidadores.

Com base nos trabalhos realizados pelo Núcleo SOS de Apoio às Famílias, que integra o serviço de fortalecimento familiar da organização, e a partir de metodologia iniciada em 2020, inspirada em experiências brasileiras e internacionais, o estudo avalia estratégias que evitaram o acolhimento institucional de cerca de 1.200 crianças e adolescentes nos últimos quatro anos.

O número representa mais de 95% dos casos acompanhados, onde foi possível preservar os vínculos familiares junto às famílias de origem por meio de ações como escuta qualificada, apoio psicológico, visitas domiciliares, articulação com serviços públicos e construção de redes de apoio comunitárias.

Em Porto Alegre, a Aldeias Infantis SOS atua com o Recanto de Fortalecimento, um espaço destinado a acolher famílias inteiras, sem limite de idade para os filhos, incluindo genitores homens, em situação de rua por motivos de violência, migração ou ausência de moradia. Só na localidade, foram evitados o afastamento de 72 meninas e meninos de suas famílias por meio deste trabalho. Desde 2020, quando começaram esses atendimentos, 34 famílias já foram atendidas. Atualmente, 6 famílias recebem este suporte, impactando 15 crianças/adolescentes que estavam em situação de vulnerabilidade.

Segundo Michéle Mansor, gerente Nacional de Desenvolvimento Programático da Aldeias Infantis SOS, o estudo demonstra, na prática, a eficácia do modelo de atuação desenvolvido e aplicado com exclusividade no País pela organização.

“Os dados comprovam que, quando há um compromisso real com o cuidado, acompanhamento sistemático e apoio contínuo, as chances de uma criança ser afastada da sua família caem drasticamente. A atuação próxima e individualizada transforma realidades e protege direitos na sua origem”, afirmou a porta-voz.

O levantamento foi realizado em 10 Estados brasileiros, abrangendo mais de 1.200 famílias. Entre os principais destaques da nova pesquisa está o reconhecimento da importância da escuta sensível, do apoio psicológico e do fortalecimento emocional dos cuidadores, além da presença ativa de equipes técnicas de confiança. Em muitos relatos, famílias atendidas descreveram os profissionais da Aldeias Infantis SOS como pontos de apoio fundamentais, não apenas para receber benefícios materiais, mas para se sentirem vistas, acolhidas e acompanhadas de forma contínua.

O documento também apresenta propostas estratégicas concretas para o Poder Público e a sociedade civil, como a necessidade de financiamento contínuo para ações de fortalecimento familiar, melhor articulação entre serviços da rede de proteção (assistência, saúde, educação e Justiça), garantia de acesso à educação infantil e reconhecimento da diversidade de arranjos familiares.

Alinhado à Política Nacional de Cuidados, aprovada em 2024 pelo governo federal, e às diretrizes da ONU sobre cuidados alternativos, o estudo reforça, sobretudo, que proteger a infância começa com o cuidado às famílias. Além disso, o tema dialoga diretamente com a atualização do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que está em fase de revisão e tem previsão de votação final em outubro, e prevê um eixo dedicado à proteção, no qual se inserem serviços e políticas que atuam para garantir o fortalecimento dos vínculos familiares.

A Aldeias Infantis SOS (SOS Children’s Villages) é uma organização global que atua no cuidado e proteção de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias. A entidade lidera o maior movimento de cuidado do mundo e atua junto a meninos e meninas que perderam o cuidado parental ou estão em risco de perdê-lo, além de desenvolver ações humanitárias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/aldeias-infantis-sos-lanca-estudo-inedito-sobre-acoes-para-prevenir-separacao-familiar/

Aldeias Infantis SOS lança estudo inédito sobre ações para prevenir separação familiar

2025-08-06