Deputados federais pernoitaram na Câmara em protesto contra a prisão de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Parlamentares de direita organizaram uma lista de revezamento para pernoitar no plenário da Casa. (Foto: Divulgação)

Deputados federais da oposição pernoitaram de terça (5) para esta quarta-feira (6) no plenário da Câmara dos Deputados em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moares.

Parlamentares de direita organizaram uma lista de revezamento para pernoitar no plenário da Casa. O revezamento dos opositores incluiu três grupos de deputados com turnos programados a cada três horas. A última troca de turno aconteceu às 5h.

Modalidade de protesto

Passar a noite na Câmara tem sido uma forma de protesto usada pelos deputados nos últimos anos. Em outro caso recente, o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) dormiu em um dos plenários das comissões da Casa por mais de uma semana em abril deste ano. O parlamentar também fez greve de fome.

Glauber parou de se alimentar em protesto contra o avanço de um processo que pode cassá-lo na Câmara dos Deputados. O protesto só acabou depois de um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre o andamento do processo que pode levar à cassação do seu mandato.

