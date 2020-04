Rio Grande do Sul Mais 10 leitos de UTI chegam ao Estado para contingência da Covid-19

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2020

Este é o terceiro lote de 10 leitos com equipamentos de UTI, para atender a demanda da pandemia que chegam ao Estado Foto: Neusa Jerusalém/Divulgação Este é o terceiro lote de 10 leitos com equipamentos de UTI, para atender a demanda da pandemia que chegam ao Estado. (Foto: Neusa Jerusalém/Divulgação) Foto: Neusa Jerusalém/Divulgação

Mais 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) foram entregues nesta sexta-feira (03) ao Rio Grande do Sul, desta vez no Hospital São Vicente de Paulo, de Osório, e fazem parte do plano de contingência de enfrentamento à Covid-19 no Estado.

Os equipamentos foram solicitados pela SES (Secretaria da Saúde do Estado) ao Ministério da Saúde. Este é o terceiro lote de 10 leitos com equipamentos de UTI, para atender a demanda da pandemia que chegam ao Estado. Outros 20 leitos do MS já foram instalados no Hospital Universitário de Canoas e no Hospital de Clínicas de Passo Fundo.

Na quinta-feira (02), a SES fez também a entrega de outros 10 leitos de UTI ao Hospital Universitário de Santa Maria . Este lote foi de responsabilidade do Estado.

A diretora do Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Lisiane Fagundes, disse que o Rio Grande do Sul vem se organizando não só com os leitos já existentes de UTI e clínicos de internação para retaguarda, mas também com abertura e ampliação de novos leitos em hospitais que já possuem uma estrutura física, com equipamentos e equipe.

Segundo ela, para os que já se manifestaram para participar do Plano de Contingência Hospitalar de enfrentamento à Covid-19, a SES solicitou ao Ministério da Saúde a habilitação de leitos que estão prontos para uso e serão necessários para o tratamento dos doentes da pandemia.

Os equipamentos para instalação de leitos completos de UTI compõem um kit que inclui aparelhos como monitor, bomba de infusão, ventilador e cama hospitalar.

Entre as ações para ampliação da capacidade de leitos no RS estão:

– Contrato de locação com o Estado aditivado para colocar na rede mais 78 leitos em 12 hospitais. Já foram entregues 10 leitos de UTI no Hospital Universitário de Santa Maria.

– Solicitação para o Ministério da Saúde disponibilizar equipamentos para hospitais com estrutura física e equipe organizada. No total foram solicitados 279 equipamentos, dos quais 30 já estão sendo instalados na primeira leva ( Hospitais de Canoas /Passo fundo/e Osório)

– Chamamento público para hospitais que possuem leitos do SUS (Sistema Único de Saúde) e privados ou somente privados, para que eles ofertem leitos para compra.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul