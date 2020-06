Rio Grande do Sul Mais 10 leitos de UTI são inaugurados no Hospital de Viamão

6 de junho de 2020

Lisiane Fagundes, João Jorge, Leandro dos Santos e Bernardo Dias participaram da inauguração dos novos leitos. Foto: Ascom SES Lisiane Fagundes, João Jorge, Leandro dos Santos e Bernardo Dias participaram da inauguração dos novos leitos. (Foto: Ascom SES) Foto: Ascom SES

O Hospital de Viamão e a SES (Secretaria da Saúde) inauguraram, na sexta-feira (5/6), 10 novos leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) disponibilizados para a população por meio do SUS (Sistema Único de Saúde) para enfrentamento da epidemia de Covid-19.

Os novos leitos ficam fisicamente separados dos outros 15 que o hospital já tinha. Com isso, o atendimento aos pacientes suspeitos de coronavírus fica distante do que é chamado de “área limpa”.

“Os novos leitos nos fazem sentir mais seguros para prestar assistência à população, pois de outro jeito não conseguiríamos dar conta do aumento da demanda que a epidemia trouxe. Quem sai ganhando é toda a região”, disse o diretor técnico do Hospital de Viamão, João Almir Camargo Jorge. Também participaram da inauguração o diretor administrativo do hospital, Leandro Gomes dos Santos, e o coordenador da emergência, Bernardo Abruzzi Dias.

A diretora do Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial da SES, Lisiane Fagundes, esteve na instituição para a inauguração e agradeceu à equipe que trabalha na ponta, médicos, enfermeiros e auxiliares, pelo trabalho realizado durante a pandemia. “Sabemos que o momento é difícil e agradecemos a todos que estão conosco nesta luta”, falou.

O Ministério da Saúde realizou a habilitação destes 10 novos leitos para três meses, podendo ser prorrogado ao término do período. O valor extra que o hospital receberá durante esse tempo para custear os gastos é de R$ 1,44 milhão, o que corresponde à diária de R$ 1,6 mil por leito.

Enfrentamento à Covid-19

Desde o início da pandemia, a SES aumentou em mais de 60% a oferta de leitos de UTI no Rio Grande do Sul, passando de 933 para 1.569, contabilizando apenas os que atendem por meio do SUS. Somando os atendimentos privados, o número total de leitos de UTI adulto no Estado, atualmente, é de 1.913. Ainda há 6.769 leitos clínicos disponíveis para a assistência dos casos suspeitos ou confirmados da Covid-19.

