O presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter neste sábado (6) para justificar os atrasos na divulgação de dados do Ministério da Saúde. Segundo o presidente, a pasta “adequou a divulgação dos dados sobre casos e mortes relacionados ao Covid-19”.

Na sexta-feira (5), ao ser questionado sobre o terceiro dia com atraso seguido na divulgação de mortos e infectados por coronavírus, Bolsonaro disse que “acabou matéria no Jornal Nacional”. Ele não disse que o atraso fosse ordem dele. “Não interessa de quem partiu (a ordem). Acho que é justa essa ideia da noite, sair o dado completamente consolidado”, disse o presidente.

O primeiro atraso, com divulgação às 22h, foi na quarta-feira (3), quando foram confirmadas em 24h, 1.349 mortes, número recorde. No dia seguinte, novo recorde: 1.473.

Bolsonaro também disse que “ninguém tem de correr para atender a Globo” e cobrou que sejam divulgados apenas os números de pessoas que morreram naquele dia.

Ao longo do enfrentamento da doença, a coleta de informações evoluiu com capacitação e serviços laboratoriais. As medidas, assim, permitem obter dados mais precisos sobre cada região.

2- A divulgação dos dados de 24 horas permite acompanhar a realidade do país neste momento e definir estratégias adequadas para o atendimento a população. A curva de casos mostram as situações como as cenários mais críticos, as reversões de quadros e a necessidade para preparação

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 6, 2020