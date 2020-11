Porto Alegre Mais 25 controladores de velocidade entram em operação

Por Rafael Gloria | 27 de novembro de 2020

Aparelhos são equipados também com sistema que identifica veículos em situação de furto ou roubo. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

A partir de segunda-feira (30), entram em operação em Porto Alegre vinte e cinco novos controladores eletrônicos de velocidade com capacidade de leitura de placas de veículos. Além de colaborar na redução de acidentes, os aparelhos são equipados com o sistema OCR (Optical Character Recognition), que identifica veículos em situação de furto ou roubo, e estão integrados ao Sistema de Cercamento Eletrônico da Capital.

Durante as últimas semanas, os equipamentos passaram por testes. Até 16 de dezembro, serão instalados mais 28. Os 25 controladores com OCR que entram em funcionamento agora estarão distribuídos em oito pontos, definidos com base em estudos técnicos feitos periodicamente pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Com os novos aparelhos, o número de faixas com esse tipo de fiscalização eletrônica em Porto Alegre passa de 115 para 132. Em 87% dos 115 trechos onde o sistema já vinha operando, houve diminuição da velocidade média de veículos e de acidentes.

Desde o início do cercamento eletrônico da Capital, em 2018, o índice de furto e roubo de veículos teve redução de 66%. O sistema monitora, em tempo real, cerca de 1,5 milhão de registros diariamente, com acompanhamento pelo Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic) e do Departamento de Comando e Controle Integrado (DCCI) do Estado.

Recentemente, 68 locais receberam o cercamento eletrônico, com 48 equipamentos instalados em vias internas e 20 nos locais de entrada e saída da cidade. Agora, com os novos 25 controladores, serão ao todo 365 câmeras controlando a segurança.

