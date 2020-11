Rio Grande do Sul Secretaria da Saúde do RS e conselho orientam hospitais a manter capacidade máxima de atendimento

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

O texto visa garantir atendimento de pacientes em situações graves e de urgência, seja por Covid-19 ou não. Foto: Divulgação/SES

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) e o Cosems/RS (Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul) publicaram nesta sexta-feira (27) um alerta à rede hospitalar gaúcha relativo ao aumento da demanda de atendimento de pacientes com Covid-19 nas próximas semanas, orientando para manter a capacidade máxima.

Com o intuito de evitar sobrecarga do serviço público de saúde, o documento orienta que os hospitais adotem medidas de interesse público, como a reativação de estruturas e equipes de profissionais da saúde assim como estavam estruturadas no primeiro pico da pandemia. O texto visa garantir atendimento de pacientes em situações graves e de urgência, seja por Covid-19 ou não, especialmente nas áreas de oncologia e cirúrgicas em geral.

“Para os pacientes com Covid-19 recomenda-se uma área isolada, como vem sendo realizado, mas caso não exista a possibilidade de isolamento, deve-se igualmente internar o paciente, isolando-o como possível”, explica o diretor do Departamento de Regulação Estadual, Eduardo Elsade.

A nota recomenda que seja avaliada a suspensão, se necessária, das cirurgias eletivas que não comprometam a saúde do paciente e também que não ocorra redução da força de trabalho no período de final de ano e verão. As instituições hospitalares devem continuar atualizando diariamente a ocupação de pacientes e disponibilidade de leitos no sistema de informações da SES.

