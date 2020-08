Mais 42 mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul e 449 novos casos em 24h

Na atualização das informações sobre a pandemia do Coronavírus, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou mais 42 óbitos pela doença no Rio Grande do Sul, ocorridos entre 26 de julho e este domingo (16). Além disso, registrou 449 novos casos de coronavírus. Ao todo, o número de mortes por coronavírus subiu para 2.689 e 97.877 casos confirmados desde o início da pandemia.

Os municípios que registraram as mortes são Alvorada (homem, 87 anos), Antônio Prado (homem, 72 anos), Araricá (homem, 80 anos), Caçapava do Sul (homem, 94 anos) e Canoas com três vítimas, duas mulheres (62 e 74 anos) e um homem (49 anos). Capão da Canoa (homem, 68 anos), Carazinho (homem, 74 anos), Cruz Alta (homem, 68 anos), Estância Velha (mulher, 70 anos), Ibiraiaras (mulher, 74 anos), Miraguaí (homem, 78 anos), Montenegro (homem, 89 anos) e Novo Barreiro (homem, 64 anos) tiveram um óbito cada.

Assim como Canoas, Passo Fundo também perdeu três pessoas para a covid-19 (mulheres de 62, 74 e 77 anos). Pelotas (mulher, 70 anos) informou uma morte e Porto Alegre quatro: duas mulheres ( 56 e 90 anos) e dois homens (48 e 83 anos). Restinga Seca (mulher, 67 anos), Rio Grande (homem, 77 anos) e Santa Maria (mulher, 85 anos) registraram um óbito cada. Três Cachoeiras (mulher, 87 anos), Triunfo (mulher, 66 anos), Tunas (homem, 69 anos) informaram uma morte por coronavírus cada, enquanto Viamão registrou a morte de três mulheres, de 61 a 84 anos. São Leopoldo é o município com mais perdas para doença, com dez mortes entre homens e mulheres de 53 a 96 anos.

De acordo com a SES, 87.105 pessoas (89%) estão recuperadas e 8.083 pacientes (8%) seguem em recuperação. A taxa de letalidade é de 2,7%.

Neste fim de semana, o total de cidades com pelo menos um caso chegou a 479, o que corresponde a 96% dos municípios. Apenas 19 ainda não têm registro.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto, até as 16h09, era de 76,4%. Deste percentual, 49,4% era de pacientes com Covid-19 ou suspeita de outra síndrome respiratória aguda grave.

O Rio Grande do Sul fez, até o momento, além dos casos positivos, outros 421,2 mil testes que deram resultado negativo.

No Brasil houve o registro de 620 novas mortes em decorrência do coronavírus, o que eleva o total de óbitos causados pela doença no país a 107.852, de acordo com dados do Ministério da Saúde.