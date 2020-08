O Inter perde de 2 a 1 para o Fluminense, permanece com seis pontos e sai do G-4

Com o primeiro tropeço no Brasileirão, o Inter perdeu para o Fluminense no Maracanã, neste domingo (16), por 2 a 1, permaneceu com seis pontos, mas saiu do G-4. O time colorado até iniciou bem, saiu vencendo, mas não conseguiu manter o resultado que poderia lhe deixar na liderança do Brasileirão.

Guerrero foi quem abriu o placar no Maracanã para o time colorado, mas o adversário Nenê, em duas cobranças de pênalti, garantiu a vitória dos donos da casa.

A equipe veio sem Bruno Fuchs, que está perto de ser vendido ao CSKA Moscou, da Rússia, mas o professor Eduardo Coudet escalou Zé Gabriel para substituí-lo. Pelo Fluminense, a falta na equipe foi do técnico Odair Hellmann, que com suspeita de ter contraído coronavírus não pôde participar do jogo, comandado pelo auxiliar Mauricio Dulac.

No campo, o jogo começou favorável para o Inter, que parecia em casa. Era o time gaúcho que tinha a bola e foi Thiago Galhardo, aos dois minutos, quem arriscou a primeira finalização da partida. O atacante clareou e mandou de fora da área para fácil defesa de Muriel, mas já indicando a postura agressiva dos visitantes.

Passado os primeiros 15 minutos do primeiro tempo, o Fluminense conseguiu pela primeira vez trocar bons passes e invadir a área colorada. Quando a partida amenizava, era o Inter que aparecia no ataque e dava uma assustada. Aos 25, Guerrero lançou Thiago Galhardo, que invadiu a área e bateu cruzado. A bola atravessou a área com perigo. Mas, dois minutos depois, a insistência virou gol. Paolo Guerrero aproveitou um bate e rebate na área para abrir o placar no Maracanã.

Edenilson cobrou escanteio, a zaga do Fluminense fez uma jogada ruim e a bola pipocou. De cabeça Lindoso deu um toque, que no pé do centroavante foi para dentro.

O Inter continuou forçando adversário para buscar o segundo gol, que quase veio em cobrança de falta cobrada por Guerrero, aos 32, mas a bola saiu à direita da meta defendida por Muriel.

A equipe comandada por Coudet jogava bem, embora sofresse com o ataque do Flu. Marcos Paulo, 19 anos, lançou Evanilson, 20. O centroavante dominou no peito e foi derrubado por Víctor Cuesta. O árbitro Raphael Claus não hesitou e marcou o pênalti. Nenê bateu firme, rasteiro, no canto direito de Lomba, que caiu para o outro lado, e deixou tudo igual aos 38 minutos.

No segundo tempo, os técnicos mantiveram as mesmas equipes e a partida seguiu como estava antes do intervalo.

O time colorado volta ao campo mantendo o jogo firme e o Flu no contra-ataque. Nos primeiros minutos da etapa final, o Inter chegou com Boschilia e Patrick, mandando para fora. Aos 10, quase Edenilson colocou a equipe gaúcha em vantagem. Depois de receber passe de Galhardo por cima, cabeceou sobre o goleiro Muriel. A bola ia entrando, mas o zagueiro Luccas Claro salvou. A resposta do Fluminense veio em dois chutes de fora área. Primeiro com o lateral-esquerdo Egídio e depois, de falta, com Dodi, ambas defendidas por Lomba.

Aos 17 minutos, porém, os donos da casa marcaram com Michel Araújo, mas o gol foi anulado com a ajuda do VAR, porque a bola tocou na mão do meia antes de finalizar.

Coudet mandou a campo Marcos Guilherme, na vaga de Boschilia, e Pottker no lugar de Guerrero, com dores. Mas o Fluminense se manteve no ataque e conseguiu outro pênalti aos 29 minutos. O árbitro Raphael Claus foi novamente para o VAR e confirmou o toque de mão de Zé Gabriel. Na cobrança, Nenê bateu forte no canto direito e marcou o gol da virada no Maracanã.

Na próxima rodada, o Inter recebe o Atlético-GO no Beira-Rio, às 20h30min de quarta-feira.