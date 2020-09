Rio Grande do Sul Mais 65 leitos de UTI são habilitados para atendimento do SUS em cinco hospitais

23 de setembro de 2020

Ala de UTI do Hospital São Francisco de Assis, de Parobé, foi instalada em julho com dez leitos. (Foto: Renata H. G. Eidelwein/Divulgação HSFA)

Cinco hospitais do Rio Grande do Sul receberam habilitação para 65 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) direcionados a pacientes adultos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Mais de R$ 4,4 milhões foram destinados à formalização do custeio dessas vagas, exclusivas para pacientes de Covid-19, que entraram em funcionamento durante a pandemia de coronavírus.

De acordo com as portarias 2.527 e 2.530 do Ministério da Saúde, publicadas no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (23), a habilitação é temporária, válida por 90 dias, com possibilidade de prorrogação. Os recursos, pagos em parcela única, são do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo Coronavírus (Covid-19) disponibilizado aos Estados e municípios.

A diretora do Departamento de Atenção Hospitalar e Ambulatorial (DAHA) da Secretaria da Saúde (SES), Lisiane Fagundes, informa que esses leitos novos já estão incluídos no Sistema de Monitoramento de Leitos do Governo do Estado. No montante previsto pelas portarias, não está o valor da habilitação dos 34 leitos do Hospital Nossa Senhora da Conceição que, por se tratar de uma instituição federal, recebe orçamento diretamente do ministério.

Leitos habilitados:

• Hospital Centenário, de São Leopoldo – 6

• Hospital Dom João Becker, de Gravataí – 10

• Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Porto Alegre – 34

• Hospital São Francisco de Assis, de Parobé – 10

• Santa Casa de São Gabriel – 5

