Rio Grande do Sul Assinado acordo de cooperação entre o Incra e a cidade de São Francisco de Assis

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O compromisso foi reiterado para solucionar o impasse histórico do Assentamento Perseverança. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em reunião no Centro Cultural do Museu Cônego Hugo em São Francisco de Assis nesta quarta-feira (23), foi assinado o acordo de cooperação entre o Incra e o município de São Francisco de Assis. A prefeitura agora passa a cooperar nas ações e articulações para georreferenciamento dos assentamentos com vistas à titulação.

O compromisso foi reiterado para solucionar o impasse histórico do Assentamento Perseverança, que aguarda sua regularização há mais de 60 anos, e a titulação do assentamento Jaguari Grande.

Estavam presentes o prefeito Rubemar Paulinho Salbego (PDT), o ex-prefeito e presidente da Câmara de Vereadores Vasco Carvalho (MDB) e Roselaine Carvalho representando o gabinete dos deputados Alceu Moreira (federal) e Gilberto Capoani (estadual). Já representando o Incra estava o superintendente Tarso Teixeira.

Além deles também estiveram na reunião o presidente do Sindicato Rural Paulo Gioda, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Aureliano Pires, o extensionista da Emater Rafael Vargas, e da equipe do Executivo o chefe de gabinete Gilson Leão, a secretária da Agricultura Karine Lanzanova e a procuradora jurídica Yusra Shunaineh.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul