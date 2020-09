Rio Grande do Sul O atendimento a pacientes graves de coronavírus foi reforçado por mais 65 leitos de UTI em cinco hospitais gaúchos

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Hospital São Francisco de Assis, de Parobé, é um dos contemplados. (Foto: Divulgação/SES)

O governo federal habilitou 65 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), para atendimento a casos graves de coronavírus envolvendo adultos, em cinco hospitais do Rio Grande do Sul, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Mais de R$ 4,4 milhões foram destinados ao custeio dessas vagas, que contemplam Porto Alegre e outras quatro cidades.

De acordo com as portarias 2.527 e 2.530, publicadas pelo Ministério da Saúde na edição desta quarta-feira (23) do Diário Oficial da União, a habilitação é válida por 90 dias, com possibilidade de prorrogação, e contempla as seguintes instituições:

– Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Porto Alegre: 34 leitos;

– Hospital Dom João Becker, de Gravataí (Região Metropolitana): 10 leitos;

– Hospital Centenário, de São Leopoldo (Vale do Sinos): 6 leitos;

– Hospital São Francisco de Assis, de Parobé (Vale do Paranhana): 10 leitos;

– Santa Casa de São Gabriel (Região das Missões): 5 leitos.

Os recursos, pagos em parcela única, provém do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo Coronavírus (Covid-19), disponibilizado aos Estados e municípios.

A diretora do Departamento de Atenção Hospitalar e Ambulatorial da SES (Secretaria da Saúde), Lisiane Fagundes, informa que esses leitos novos já estão incluídos no Sistema de Monitoramento de Leitos do Governo do Estado (coronavirus.rs.gov.br).

No montante previsto pelas portarias, não está incluído o valor da habilitação dos 34 leitos do Hospital Nossa Senhora da Conceição que, por se tratar de uma instituição federal, recebe orçamento diretamente do ministério.

Equipamentos

Na segnda-feira, no âmbito do processo de compras por pregão eletrônico, a Secretaria Estadual da Saúde recebeu 230 monitores para leitos de UTI para adultos. Os equipamentos serão enviados a hospitais que atendem pacientes de Covid pelo SUS. Na semana passada, chegaram os 230 respiradores que fazem parte do conjunto de equipamentos adquiridos.

Uma parte desses aparelhos, pagos com verbas do FRBL (Fundo de Reconstituição de Bens Lesados) do MPE (Ministério Público Estadual), foi entregue diretamente a quatro hospitais. São 30 monitores para as mesmas instituições hospitalares que já receberam respiradores.

Na região da Fronteira, o hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, de Rosário do Sul, foi contemplado com cinco monitores e a Santa Casa de Uruguaiana, com 10. Na região Missioneira, a Associação Hospitalar de Santo Ângelo com cinco monitores e na região da Serra, o Hospital São Carlos, de Farroupilha, com 10 monitores.

No setor de suprimentos da SES, em Porto Alegre, ficarão os 200 monitores que foram comprados com recursos para combate à Covid-19 e também serão utilizados para substituir equipamentos que historicamente são locados para as UTIs no Rio Grande do Sul. O destino será definido conforme as necessidades da rede hospitalar.

O edital do processo de compra desses itens foi lançado em junho pela Celic (Subsecretaria Central de Licitações), totalizando R$ 17 milhões, valor abaixo ao de referência que constava no edital, gerando assim umqa economia de R$ 5 milhões ao Tesouro do Estado.

(Marcello Campos)

