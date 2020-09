Porto Alegre Uma comissão da Assembleia Legislativa visitará um hospital infantil de Porto Alegre onde ocorre surto de coronavírus

23 de setembro de 2020

Situação envolve profissionais do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. (Foto: Joel Vargas/PMPA)

Nesta quarta-feira (23), a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa acolheu a proposição de seu vice-presidente, deputado Thiago Duarte (DEM), para que seja realizada uma visita técnica ao Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre. na manhã da próxima terça-feira (29). O objetivo é conferir a ocorrência de um surto de coronavírus na instituição.

Foi estendido a todos os parlamentares do colegiado o convite para a iniciativa, que será a quarta desse tipo pelo Grupo de Trabalho da Transparência do Combate à Covid. As visitas técnicas anteriores tiveram como endereço os hospitais Álvaro Alvim, Beneficência Portuguesa e o Parque Belém.

Além da recente denúncia feita ao Simers (Sindicato Médico do Rio Grande do Sul) sobre o surto de coronavírus entre os profissionais de saúde do Presidente Vargas, a instituição de saúde localizada na esquina da avenida Independência com a rua Garibaldi apresenta um histórico de problemas de infraestrutura e suprimentos que comprometem as condições de higiene do local.

No início do ano, motivou reportagens de âmbito nacional o acúmulo de lixo e a infestação de ratos no prédio. Também foi noticiada a infiltração de água no edifício, que chegou a ter a sua UTI (Unidade de Terapia Intensiva )Neonatal interditada devido à ocorrência de goteiras na área dos leitos em dias de chuva.

“Eu sou médico no hospital e nunca fui testado para coronavírus, neste prédio as pessoas entram sem serem monitoradas, sendo que até em supermercados é medida a temperatura de quem entra”, comparou o médico Marcelo Matias, presidente do Simers, em recente entrevista à imprensa.

“A cada profissional de saúde que fica impedido de trabalhar muitos pacientes têm seu atendimento comprometido”, acrescentou o deputado estadual Thiago Duarte em relação à necessidade de EPIs (equipamentos de proteção individual) e testes de Covid-19 para os profissionais de saúde nos hospitais municipais de Porto Alegre.

Grupo de Trabalho

Formado no dia 30 de julho, o grupo de trabalho da Assembleia Legislativa sobre o tema tem por objetivo a fiscalização das ações de emergência de saúde, decorrente do coronavírus, pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Além de Thiago Duarte, assina a iniciativa o também deputado Tiago Simon (MDB).

O grupo conta, ainda, com a participação do médico Eduardo Dias (Simers), do vice-presidente do Cremers (Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul), Eduardo Trindade, e da médica Niura Dri, coordenadora do Núcleo de Estudos do HPS (Hospital de Pronto-Socorro).

Estão engajados à iniciativa, ainda, o diretor-geral do TCE (Tribunal de Contas do Estado), Cézar Luciano Filomena, a coordenadora-adjunta do Conselho Municipal de Saúde, Ana Paula de Lima, e a assessora do Ministério Público de Contas gaúcho, Isadora Formenton Vargas.

(Marcello Campos)

