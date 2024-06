Porto Alegre Mais 708 famílias de Porto Alegre recebem primeira parcela do programa Estadia Solidária

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2024

O Estadia Solidária disponibiliza parcelas mensais de R$ 1 mil pelo prazo máximo de até 12 meses Foto: Alex Rocha/PMPA O Estadia Solidária disponibiliza parcelas mensais de R$ 1 mil pelo prazo máximo de até 12 meses. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre depositou nessa quarta-feira (26) a primeira parcela do programa Estadia Solidária para mais 708 famílias que ficaram desabrigadas ou desalojadas pelas enchentes de maio. Na semana passada, outras 1.423 famílias já haviam sido contempladas. A iniciativa disponibiliza R$ 1 mil por mês, pelo prazo de até um ano. Não há restrições para o uso do valor, que pode bancar aluguel, eletrodomésticos ou mantimentos, por exemplo.

Nos próximos dias, mais 223 famílias receberão a parcela inicial. Com isso, o programa alcançará ao menos 60% das 3.945 famílias inicialmente aptas a receber o recurso. Os beneficiários são identificados automaticamente pela prefeitura, com base no Registro Unificado Municipal e no Cadastro Único da União, e recebem por WhatsApp do serviço 156 um aviso de que podem obter a verba e com as orientações sobre como garantir a ajuda.

“É um auxílio importante para ajudar as pessoas que perderam suas casas durante a enchente e por até 12 meses, enquanto elas aguardam uma solução definitiva de habitação por parte do governo federal”, explica o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Jorge Brasil.

O benefício foi criado pela prefeitura de Porto Alegre, em setembro de 2023. Em maio deste ano, o Executivo ampliou o valor dos depósitos mensais, de R$ 700 para R$ 1 mil, também com aprovação do Legislativo, sendo que, de cada parcela, R$ 600 são bancados pela prefeitura e R$ 400, pelo governo do Estado (nas primeiras seis, após a prefeitura arca sozinha com o valor).

Para estar apto ao benefício, o morador ou a família devem preencher todas as seguintes exigências: ser morador de Porto Alegre de área atingida pela enchente de maio de 2024, segundo critério da Defesa Civil Municipal; ter cadastro no Registro Unificado Municipal e autodeclarar que a sua residência não está habitável; ter inscrição no Cadastro Único do governo federal (CadÚnico); e ser morador/família com renda mensal informada no CadÚnico de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 706). As famílias que ficaram desabrigadas ou desalojadas têm prioridade.

Quem ainda não foi contemplado e se encaixa nos requisitos do benefício, pode procurar atendimento via telefone 156 da prefeitura, selecionando a opção 9, ou pelo WhatsApp do 156: (51) 3433-0156, opção 1, depois 3. Também há atendimento presencial nos postos descentralizados de Registro Unificado (ver relação abaixo).

Atendimento presencial para ingresso no Registro Unificado

Das 8h30 às 17h:

– Terminal Triângulo – avenida Assis Brasil, 4320;

– Complexo Cultural Esportivo da Bom Jesus e Centro de Referência da Juventude – rua Marta Costa Franzen, 101;

– Casa dos Conselhos – avenida João Pessoa, 1110, esquina com Venâncio Aires;

– Estação Cidadania da Lomba do Pinheiro – Estrada João de Oliveira Remião, 5250;

– Estação Cidadania Restinga – rua Arno Horn, 221;

Das 9h às 17h:

– Departamento Municipal de Habitação (Demhab) – avenida Princesa Isabel, 1.115;

Postos avançados de segunda a sábado, das 9h às 17h

Praça Salomão Pires

Rua Capitão Coelho, Ilha da Pintada

Associação de Moradores Vila Elizabeth e Parque (AMVEP)

Avenida 21 de Abril, 792, bairro Sarandi

CTG Vaqueanos da Tradição

Rua Dr. Caio Brandão de Mello, 250, bairro Humaitá

Antiga Praça do Sesi

Rua Bambas da Orgia, Vila Farrapos.

