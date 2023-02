Rio Grande do Sul Mais 97 mil doses de vacina bivalente contra o coronavírus serão distribuídas a partir desta quinta-feira no RS

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2023

O novo lote de imunizantes foi recebido pelo executivo estadual no último fim de semana Foto: Itamar Aguiar/Ascom SES O novo lote de imunizantes foi recebido pelo executivo estadual no último fim de semana Foto: Itamar Aguiar/Ascom SES

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) dá início, nesta quinta-feira (23), à distribuição de mais 97,2 mil doses de vacina bivalente contra a Covid-19 aos municípios do Rio Grande do Sul. O novo lote de imunizantes foi recebido pelo executivo estadual no último fim de semana. Recentemente, o Estado já havia recebido 354,7 mil doses do imunizante.

Além de priorizar o atendimento de pessoas em ILPIs (instituições de longa permanência para idosos), a SES recomenda aos municípios aplicar a bivalente em idosos com 70 anos ou mais nos postos de saúde. Para isso, será usado o excedente de doses que cada município tiver recebido.

Para receber a dose bivalente, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação contra Covid-19, composto pelas duas primeiras doses. A vacina bivalente conta com cepas atualizadas contra o coronavírus, protegendo contra as duas maiores variações da Ômicron, que registraram o maior número de casos na última grande onda em nível nacional.

