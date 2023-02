Rio Grande do Sul Operação RS Verão Total promove ação com mutirão de serviços na praia do Cassino, no Sul do Estado

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2023

Das 10h às 17h, na Praia do Cassino, em Rio Grande, órgãos com unidades móveis e prestação de serviços sazonais estarão disponíveis aos veranistas, turistas e moradores

O Litoral Sul recebe nesta sexta-feira (24), pela primeira vez, ação integrada dos serviços da Operação RS Verão Total.

Das 10h às 17h, na praia do Cassino, em Rio Grande, órgãos com unidades móveis e prestação de serviços sazonais estarão disponíveis aos veranistas, turistas e moradores, em mutirão inédito na região.

Na ocasião, que contará com a presença do governador Eduardo Leite e do vice-governador, Gabriel Souza, também serão apresentados relatórios de execução dos planos de ação das secretarias que participam da RS Verão Total.

A operação integra o Gabinete de Projetos Especiais, coordenado pelo gabinete do vice-governador, e ocorre entre os meses de dezembro e março. Abrange, especialmente, municípios das regiões litorânea, serrana e da fronteira do RS. “O nosso objetivo é ampliar a divulgação da operação, mostrando à população toda a sua transversalidade e amplitude”, destaca Gabriel.

A execução do mutirão no Cassino conta com a parceria de 39 entes, entre secretarias, fundações e autarquias, que integram a Operação RS Verão Total. Ao todo, cerca de 13 órgãos estarão com serviços disponíveis no dia.

