Porto Alegre Mais cinco blocos animam último dia do Carnaval na Orla de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2024

Programação na Orla prossegue até às 23h59 desta segunda. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

O último dia do Carnaval de Rua de Porto Alegre promete muita animação nesta segunda-feira (12). Serão cinco blocos a desfilarem pela Orla, com concentração no trecho 1, na rótula do Gasômetro.

As atrações que começam à tarde são os blocos Os Cardoso, JP Espetinho, Samba da Leste, Guardiões do Samba e Tri legal. A folia tem previsão de terminar às 23h59.

No domingo (11), a agitação ficou por conta do Gonhas da Folia, Afro-tchê, Bloco da Bartira, Amigos do Mano Delcio e Panteras do Samba. Mesmo com o forte calor, os foliões compareceram em grande número, com estimativa de 10 mil pessoas por dia.

Confira a programação desta segunda – Carnaval na Orla – das 14h às 23h59:

– Bloco Os Cardoso;

– Bloco JP Espetinho;

– Bloco Samba da Leste;

– Bloco Guardiões do Samba;

– Bloco Tri legal.

Milhares de foliões na Orla

Não faltou animação e muita música para quem foi curtir o primeiro dia do Circuito POA é D+, com diversos blocos na Orla do Guaíba. Mesmo com o forte calor, os foliões compareceram em peso ao trecho da avenida Edvaldo Pereira Paiva, entre a rótula das Cuias e o Parque Marinha do Brasil.

Os desfiles dos blocos de rua começaram de tarde no final de semana e atraíram milhares de foliões. Dez grupos passaram pelo circuito no sábado (10) e no domingo (11), em uma iniciativa promovida pelo Fumproarte para fomentar o Carnaval de Rua de Porto Alegre e que segue nas próximas semanas.

A festa ficou por conta dos blocos Chiquinho dos Anjos, Boi Bandido, B.Loukos, da Amizade TK e das Pretas, no sábado. No dia seguinte foi a vez do Bloco Gonhas da Folia, Afro-tche, Bartira, Amigos do Mano Delcio e Bloco Os Panteras do Samba.

Trânsito na Orla

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) bloqueou até a terça-feira, 13, às 20h, o trecho da Edvaldo Pereira Paiva da Rótula das Cuias até o Estádio Beira Rio. Os agentes estarão no local orientando o trânsito para garantir a segurança viária. As informações adicionais sobre trânsito serão divulgadas no perfil do X, @EPTC_POA (antigo twitter).

2024-02-12