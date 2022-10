Rio Grande do Sul Mais da metade dos advogados do Rio Grande do Sul atua no interior do Estado

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

O levantamento foi feito pelo Conselho Federal da OAB Foto: Freepik O levantamento foi feito pelo Conselho Federal da OAB. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Dados do Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) revelam que 58,71% dos advogados do Rio Grande do Sul estão inscritos no interior do Estado e 41,28% atuam em Porto Alegre.

O levantamento foi feito para o Plano Nacional de Interiorização da Advocacia, projeto da OAB que busca efetivar políticas voltadas à advocacia nas cidades mais distantes das capitais, promovendo inaugurações de salas coworking, revitalização de subseções, cursos, treinamentos e visitas institucionais, com foco em fornecer mais estrutura para o atendimento aos cidadãos das pequenas localidades.

De acordo com a OAB, 50,4% dos advogados do Brasil estão no interior dos Estados, enquanto 49,6% concentram-se nas capitais. Ao todo, o País tem 1,3 milhão de profissionais registrados. Entre os Estados com maior número de advogados inscritos no interior, estão Santa Catarina (75,38%), Minas Gerais (65,86%), Rio de Janeiro (60,06%), Rio Grande do Sul (58,71%), Paraná (58,63%) e São Paulo (57%).

A Região Norte tem as unidades da Federação com a maior concentração de advogados inscritos nas capitais: Roraima (98,71% em Boa Vista), Acre (89,7% em Rio Branco) e Amapá (89,47% em Macapá).

“Interiorizar a advocacia é levar dignidade ao profissional do interior. É fazer valer a premissa de que não há advogados de primeira e de segunda classes no Brasil. Vamos desencastelar o Conselho Federal da OAB e levá-lo a cada canto do País onde houver um advogado ou uma advogada atuando”, afirmou o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti.

