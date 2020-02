Últimas Mais de 120 mil veículos devem movimentar a Freeway rumo ao litoral neste fim de semana

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

Movimentação na Freeway no último final de semana. Foto: Divulgação/CCR Via Sul Movimentação na Freeway no último final de semana. (Foto: Divulgação/CCR Via Sul) Foto: Divulgação/CCR Via Sul

A CCR ViaSul estima que 123 mil veículos se desloquem às praias do litoral norte gaúcho entre a sexta-feira (31) e o sábado (1°). O movimento de sexta na praça de Santo Antônio da Patrulha deve chegar aos 68 mil veículos, com mais 55 mil completando a expectativa no sábado. Para contribuir com a fluidez em horários de pico, a concessionária apresenta aos motoristas os períodos em que a Freeway deve ter melhores condições de tráfego: na sexta até as 14h ou após as 22h, e no sábado a partir das 13h. No domingo, para o retorno, o horário mais indicado é até as 14h.

Para agilizar a passagem pelo pedágio e colaborar com o fluxo da rodovia, a CCR ViaSul realizará, caso necessário, a operação papa fila, que antecipa a cobrança da tarifa. Também de acordo com o movimento, poderá ser realizada a utilização do acostamento como faixa adicional tanto na ida – entre os kms 75 e 26 – como na volta do litoral – entre os kms 1,5 e 75. Vale ressaltar que, para a liberação na volta das praias, a alça de acesso ao km 5 da Freeway é bloqueada. A fim de informar os motoristas sobre a liberação do acostamento, ficarão disponíveis sinalizações na rodovia, por meio de painéis com piscantes, placas indicativas dispostas ao longo do trecho e painéis de mensagem variável móveis – PMVs, que avisarão da liberação para veículos leves, com velocidade máxima permitida de 70 km/h.

Navegantes: Ponte do Guaíba terá restrição de tráfego

Em função da tradicional procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, que acontecerá neste domingo (2), em Porto Alegre, a ponte do Guaíba, entre os quilômetros 96 e 98 da BR 290, terá bloqueios a partir da noite do sábado (1°). Por isso, a CCR ViaSul orienta que os motoristas fiquem atentos às alterações e sinalização especial no local. Os bloqueios serão realizados por equipes da concessionária e Polícia Rodoviária Federal nos seguintes dias e horários:

Sábado, dia 1° – A partir das 22h

Haverá bloqueio de uma faixa na alça de acesso da ponte do Guaíba à avenida Sertório e da avenida Sertório à ponte do Guaíba.

Domingo, dia 2 – A partir da 0h

O acesso da ponte do Guaíba à avenida Sertório ficará totalmente bloqueado. O motorista poderá seguir para o centro de Porto Alegre pela avenida Castelo Branco ou acessar a região do Aeroporto, seguindo pela Freeway até o acesso da BR-116, no km 92.

Domingo, dia 2 – A partir das 7h

A alça de acesso da ponte do Guaíba para a Freeway terá bloqueio de uma faixa no sentido litoral. Além disso, haverá bloqueio de duas faixas no acesso da Freeway para a Av. Castelo Branco.

Domingo, dia 2 – A partir das 22h

Previsão de liberação dos acessos da avenida Sertório ao tráfego, mas poderá sofrer ajustes em função da movimentação de público no local.

Cobrança nas novas praças da CCR ViaSul começa dia 9

A partir da 0h00 do dia 9 de fevereiro, a CCR ViaSul inicia a cobrança da tarifa nas cinco novas praças previstas pelo contrato de concessão. Os pedágios estão localizados na BR 101, em Três Cachoeiras (km 35,2) e na BR 386, em Victor Graeff (km 204,4), em Fontoura Xavier (km 262,7), em Paverama (km 375,8) e em Montenegro (km 426). A tarifa inicial será de R$ 4,40 em todas as praças, cobrada em ambos os sentidos das rodovias.

Na quinta-feira (30), à 0h00, a concessionária iniciou a operação assistida nesses pedágios. Os veículos que passarem pelas praças serão abordados e os usuários avisados do começo da cobrança da tarifa no dia 9, por meio de material informativo com dados gerais sobre os pedágios. Além disso, nesse período as equipes realizam os últimos treinamentos práticos, ajustando as transações, sistema de arrecadação, etc. Essa operação vai até o começo da cobrança oficial.

Voltar Todas de Últimas

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário