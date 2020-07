Mundo Mais de 120 milhões de indianos voltam ao isolamento devido à nova alta de casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

O país é o terceiro mais afetado pela pandemia, com quase 1 milhão de casos confirmados Foto: Reprodução

Um aumento de casos de Covid-19 resultou no retorno da quarentena para cerca de 120 milhões de pessoas no norte de Bihar, na Índia. As medidas de segurança sanitária ficarão em vigor por duas semanas, a partir desta quinta-feira (16). O país é o terceiro mais afetado pela pandemia, com quase 1 milhão de casos confirmados.

No sul do país, mais de 13 milhões de pessoas em Bangalore e região também estarão confinadas por dez dias a partir da próxima terça-feira (21). A segunda nação mais populosa do planeta, que confinou sua população de março a junho, somava 23.727 mortes e 906.752 casos confirmados de Covid-19 até esta terça-feira (14).

Até o momento, as regiões de Bihar e Bangalore tinham registrado relativamente poucos diagnósticos da doença. Entretanto, nos últimos dias, o número de casos sobe de 5% a 10% por dia, num contexto que ainda é de subnotificação e pouca testagem devido à pobreza. Em Bihar, são realizados 60 vezes menos exames por habitante do que em Nova Délhi, relata o correspondente da RFI na cidade, Sébastien Farcis.

Quarentena visa evitar o pior

Oficialmente, a região de 100 milhões de habitantes, teve 20 mil casos e 150 mortos pela Covid-19. Os hospitais já são superlotados em tempos normais e as autoridades temem uma grave crise sanitária se o vírus se espalhar ainda mais. Para evitar o pior, preferem decretar medidas rígidas: todos os comércios, escritórios, mercados e transportes deverão ficar fechados até 31 de julho.

Já Banglore é uma das cidades mais ricas da Índia, mas mesmo assim não estaria pronta para uma propagação maior do coronavírus, sobretudo pela falta de médicos. Somadas, as duas regiões confinadas reúnem 10% da população indiana.

No restante do país – à exceção de Nova Délhi e Mumbai, onde o contágio está estabilizado –, o coronavírus avança com uma rapidez preocupante, em especial no sul e no leste. O pico nacional de contaminações ainda não foi atingido.

