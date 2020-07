Mundo Presidente da Venezuela habilitará centro de convenções para receber pacientes do coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Com capacidade para 20.000 pessoas, o recinto recebeu no passado bandas como Queen e Metallica e foi por anos o palco do concurso de Miss Venezuela Foto: Reprodução Com capacidade para 20.000 pessoas, o recinto recebeu no passado bandas como Queen e Metallica e foi por anos o palco do concurso de Miss Venezuela. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quarta-feira (15) que habilitará as instalações do Poliedro de Caracas, o maior centro de convenções e eventos da Venezuela, para atender pacientes infectados pela Covid-19.

“Mandei preparar o Poliedro de Caracas. Poderá ser, como aconteceu em outras partes do mundo, um hospital de campanha para atender os casos assintomáticos”, declarou Maduro, sem dar datas ou detalhes sobre a abertura do espaço.

Com capacidade para 20.000 pessoas, o recinto recebeu no passado bandas como Queen e Metallica e foi por anos o palco do concurso de Miss Venezuela, o evento mais tradicional da industria do entretenimento no país. Também foi sede de competições esportivas de elite, como os Jogos Pan-Americanos. Contudo, em meio a uma grave crise econômica, as instalações recebem atualmente atos políticos a favor do governo.

Maduro ordenou na terça-feira que o confinamento vigente desde meados de março fosse reforçado em Caracas e no estado vizinho de Miranda diante da propagação do novo coronavírus. A medida obriga o fechamento de negócios, com exceção de supermercados, farmácias e outros comércios considerados essenciais.

Houve 10.428 casos e 100 mortes pela Covid-19 na Venezuela, país de 30 milhões de habitantes, de acordo com números oficiais, questionados pela oposição e organizações como a Human Rights Watch por considerar que escondem uma realidade muito mais severa.

