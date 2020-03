Porto Alegre Mais de 130 mil pessoas são vacinadas contra a gripe em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

A segunda fase da campanha de vacinação começa em 16 de abril. Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA A segunda fase da campanha de vacinação começa em 16 de abril. (Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA) Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA

Mais de 130 mil pessoas já foram vacinadas contra a gripe no município. Os registros do SIPNI (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações) indicam que até as 17h desta sexta-feira, 27, foram aplicadas 62.851 doses em pessoas com mais de 60 anos em unidades de saúde, no atendimento domiciliar em pacientes acamados e nos drive-thrus. Nas farmácias parceiras da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), foram 47.400 doses, totalizando 110.251 vacinas administradas em idosos de quarta até sexta-feira (27). Com relação a profissionais da saúde, foram administradas 21.914 doses, totalizando 132.165 doses no público-alvo desta primeira fase da campanha.

O contingente estimado dos dois grupos pelo Ministério da Saúde é de 213 mil para idosos e 82,4 mil para trabalhadores da saúde (295,4 mil pessoas). A meta é vacinar 90%, ou 191,7 mil idosos e 74,1 mil profissionais da saúde. É importante lembrar que a vacina não protege contra o novo coronavírus, mas evita complicações causadas pelos vírus Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B linhagem B/Victoria, que ainda não estão circulando. Assim, as pessoas não precisam correr aos locais de vacinação para se vacinar, o melhor é evitar aglomerações neste momento, pois a campanha vai até 22 de maio.

Em razão da grande procura dos últimos dias, a maioria dos locais está sem doses, que deverão serem repostas na próxima semana pela SES (Secretaria Estadual da Saúde). No final do dia, algumas lojas da rede Agafarma ainda possuíam doses da vacina contra a gripe. Das unidades de saúde, nenhuma possui doses no momento. Idosos que ainda não se vacinaram devem aguardar a chegada de novas doses, para evitar deslocamentos desnecessários.

Conforme o Núcleo de Imunizações da SMS, Porto Alegre recebeu 158 mil doses da vacina na primeira remessa enviada pelo Ministério da Saúde; 102 mil para unidades de saúde, drive-thrus e serviços domiciliares; e 56 mil para farmácias. De acordo com a coordenação de Assistência Farmacêutica da secretaria, que acompanha a movimentação nas farmácias das redes Agafarma, Panvel e São João, a utilização desses pontos de vacinação aumentou a capacidade de atendimento, facilitando o acesso dos idosos de forma segura e ágil, além de minimizar riscos de contágio em função do coronavírus (Covid-19).

Campanha

Outras duas fases de vacinação estão previstas, com início em 16 de abril e 9 de maio, respectivamente, com grupos prioritários diferentes. O término ocorrerá em 22 de maio, para todos os grupos. Este ano foram ampliados os grupos a serem imunizados, com a inclusão de adultos de 55 a 59 anos e pessoas com deficiência.

A segunda fase começa em 16 de abril e é dirigida a pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades), professores de escolas públicas e privadas, e profissionais das forças de segurança e salvamento.

Em 9 de maio, os demais grupos de risco começam a ser imunizados: crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adultos entre 55 e 59 anos, pessoas com deficiência, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos cumprindo medida socioeducativa, apenados e funcionários do sistema prisional.

