Geral Mais de 171 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus já foram administradas no mundo

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2021

No Brasil, ao menos 5.072.729 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19. (Foto: Divulgação/GESP)

Mais de 171 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus já foram administradas no mundo, segundo a plataforma “Our World in Data”, desenvolvida pela Universidade de Oxford. Já no Brasil, um balanço da vacinação contra a Covid-19 deste domingo (14) apontava que 5.072.729 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19 no País, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 2,40% da população brasileira.

A segunda dose já foi aplicada em 214.943 pessoas (0,10% da população do país) nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe e também no Distrito Federal. São Paulo já iniciou a aplicação da segunda dose, mas não começou a divulgar os dados em separado. No total, 5.287.672 doses foram aplicadas em todo o país.

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado pelo portal de notícias G1, os jornais O Globo, Extra, O Estadão de S.Paulo e Folha de S.Paulo e o site de notícias UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Rio Grande do Sul

Com menos de um mês do início da vacinação contra a Covid-19, em 18 de janeiro, dezenas de municípios do Rio Grande do Sul já haviam começado, na semana passada, a aplicar a segunda dose da vacina.

No Rio Grande do Sul, de 704.400 doses recebidas, 314.506 pessoas já tomaram a primeira e 6.424 já tiveram aplicada a segunda dose. O total de pessoas imunizadas em solo gaúcho chega a 320.930, segundo a Secretaria da Saúde.

O RS já recebeu quatro remessas de vacinas. O primeiro lote, com 341,8 mil vacinas CoronaVac, chegou em 18 de janeiro. Outras 116 mil vacinas da Oxford/AstraZeneca foram recebidas em 24 de janeiro, e a terceira remessa, 53,4 mil doses da CoronaVac, no dia 1º de fevereiro. No dia 7 de fevereiro chegaram mais 193,2 mil doses da CoronaVac.

Idosos em Porto Alegre

A vacinação de idosos com 85 anos ou mais contra a Covid-19 estará disponível nesta segunda-feira e terça-feira de Carnaval, 15 e 16, em dez unidades de saúde de Porto Alegre e no drive-thru do hipermercado Big Sertório (av. Sertório, 6600). O atendimento será das 8h às 17h. Para receber a vacina, é preciso apresentar um documento de identificação com CPF e comprovante de residência.

As unidades de saúde São Carlos, Morro Santana e Moab Caldas oferecem a possibilidade de vacinação nos veículos para idosos com mobilidade reduzida. Os demais postos também estarão abertos para atender a população nesta segunda e nesta terça-feira. As informações são do portal de notícias G1, da plataforma “Our World in Data”, da Secretaria Estadual da Saúde do RS e da Secretaria Municipal de Saúde da capital gaúcha.

