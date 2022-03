Rio Grande do Sul Gaúchos têm até esta quinta-feira para regularizar carteira de motorista vencida em março

Por Redação O Sul | 30 de março de 2022

Cerca de 18,7 mil condutores cuja CNH venceu em dezembro de 2020 ainda não encaminharam a renovação Foto: Detran/RS Regularização da licença foi estendida devido à pandemia de coronavírus. (Foto: Detran/RS) Foto: Detran/RS

Termina nesta quinta-feira (31) o prazo para que condutores gaúchos com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida em março podem dirigir automóveis, motocicletas e outros veículos. Depois disso, quem for flagrado com a situação em atraso estará sujeito a multa, perda de pontos e recolhimento do veículo.

Conforme resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a prorrogação dos prazos está autorizada desde setembro passado, levando-se em conta o contexto atípico da pandemia de coronavírus. Não foram divulgadas informações sobre o contingente de gaúchos que ainda não providenciou a atualização da licença.

Calendário para os próximos meses

Os proprietários de veículos registrados no Rio Grande do Sul devem estar atentos à datas de vencimento do documento de habilitação e ao prazo-limite para renovação do documento, no que se refere ao período 2021-2022.

– Março de 2021: até 31 de março 2022;

– Abril de 2021: até 30 de abril 2022;

– Maio de 2021: até 31 de maio 2022;

– Junho de 2021: até 30 de junho 2022;

– Julho de 2021: até 31 de julho 2022;

– Agosto de 2021: até 31 de agosto 2022;

– Setembro de 2021: até 30 de setembro 2022;

– Outubro de 2021: até 31 de outubro 2022;

– Novembro de 2021: até 30 de novembro 2022;

– Dezembro de 2021: até 31 de dezembro 2022.

(Marcello Campos)

