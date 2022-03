Rio Grande do Sul Ministério Público acusa ex-companheiro pelo assassinato de cabeleireira encontrada em porta-malas

30 de março de 2022

Crime ocorreu em janeiro. Lourdes Clenir Oliveira Melo, de 48 anos, foi morta a facadas em Estância Velha.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) apresentou denúncia contra um homem pelo feminicídio de sua ex-companheira, Lourdes Clenir Oliveira Melo. Conforme a denúncia, assinada pelo promotor de Justiça de Estância Velha, Bruno Amorim Carpes, o crime foi cometido por motivo torpe, mediante emprego de meio cruel, para assegurar a impunidade de outro crime e contra mulher por razões da condição de sexo feminino.

Lourdes foi morta com golpes de faca entre os dias 9 e 10 de janeiro deste ano dentro de sua residência. “O motivo do assassinato é considerado torpe em virtude do sentimento de posse que o denunciado nutria pela vítima, que havia terminado o relacionamento. O delito foi cometido mediante emprego de meio cruel, consistente na martirizante reiteração de golpes, inclusive em regiões não vitais, de modo a causar na vítima sofrimento desnecessário à consumação do homicídio”, destaca o promotor.

Ainda conforme a denúncia, o delito foi cometido para assegurar a impunidade de crime de estupro cometido pelo réu, em cuja instrução do processo a vítima deveria depor. Por fim, o crime foi consumado em razão da condição de sexo feminino e em contexto de violência doméstica e familiar, tendo ocorrido, inclusive, em descumprimento à medida protetiva imposta ao denunciado.

O acusado também responderá por furto do automóvel da vítima, bem como por ocultação de cadáver, já que utilizou o veículo furtado para ocultar o corpo da vítima no estado de Santa Catarina.

A cunhada do acusado também foi denunciada pelo crime de favorecimento pessoal, em razão de tê-lo auxiliado, fornecendo esconderijo e meios para que se mantivesse foragido.

