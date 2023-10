Geral Mais de 180 estrangeiros morreram durante ataques do Hamas em Israel em 7 de outubro

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

Os brasileiros Karla Stelzer Mendes, Ranani Glazer e Bruna Valeanu estão entre as vítimas. (Foto: Reprodução)

Dezenas de cidadãos estrangeiros foram mortos, feridos ou sequestrados desde a ofensiva lançada no dia 7 pelo grupo terrorista Hamas contra Israel, que já deixou mais de 4 mil mortos de ambos os lados. Segundo um balanço da agência de notícias AFP, autoridades de seus respectivos países confirmaram a morte de mais de 180 cidadãos estrangeiros, incluindo muitos que também tinham cidadania israelense.

Segue abaixo uma lista com algumas das vítimas estrangeiras em Israel, segundo as informações mais recentes, divulgadas no último sábado (14):

Brasil

Um homem e uma mulher com dupla nacionalidade brasileira e israelense morreram no ataque do Hamas. Uma brasileira morreu na ofensiva, segundo o Itamaraty. Os corpos dos brasileiros Ranani Glazer (gaúcho), Bruna Valeanu e Karla Stelzer Mendes foram encontrados na semana passada. Os três participavam de uma rave perto da Faixa de Gaza que foi invadida por homens armados.

EUA

Pelo menos 31 cidadãos americanos morreram e 13 estão desaparecidos, informou a Casa Branca na quarta-feira (18).

O presidente Joe Biden informou na terça-feira (17) que “entre os retidos pelo Hamas há cidadãos americanos”.

Tailândia

Pelo menos 30 tailandeses morreram em território israelense e 17 foram sequestrados, informou o primeiro-ministro do país do Sudeste Asiático.

Cerca de 30 mil tailandeses trabalham em Israel, principalmente em serviços ligados à agricultura.

França

O número de mortos franceses nos ataques do Hamas contra Israel subiu para 24, e há sete desaparecidos, incluindo “vários, provavelmente, reféns” na Faixa de Gaza, de acordo com o governo.

Entre eles está Mia Shem, uma franco-israelense que apareceu em um vídeo transmitido pelo Hamas na segunda-feira (16), pela primeira vez desde o ataque.

Rússia

Segundo um novo relatório publicado no sábado pela embaixada russa em Tel Aviv, 16 russos morreram e oito estão desaparecidos.

“Pelo menos um cidadão russo, que também tem cidadania israelense”, faz parte do grupo de reféns levados pelo Hamas para Gaza, acrescentou.

Nepal

O Nepal relatou que dez cidadãos morreram no kibutz Alumim (sul), que foi atacado. Esse kibutz acolhia 17 estudantes tailandeses. Também há um desaparecido.

Alemanha

“Um número de um dígito de cidadãos alemães foi vítima do terror do Hamas”, ou seja, menos de dez pessoas, declarou nesta quarta-feira o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha.

No sábado, o governo alemão disse que havia “oito casos conhecidos” de reféns alemães sob o poder do Hamas e retidos em Gaza.

Argentina

A Chancelaria argentina confirmou a morte de sete argentinos e o desaparecimento de outros 15.

Ucrânia

O Ministério das Relações Exteriores de Kiev confirmou que sete ucranianos morreram e outros nove estão desaparecidos.

Reino Unido

Ao menos sete britânicos morreram, e outros nove estão desaparecidos, anunciou Downing Street nesta quarta-feira (18).

Entre os mortos está Yahel Sharabi, uma adolescente de 13 anos, abatida com sua mãe, Lianne. Sua irmã mais velha, Noiya, de 16 anos, e seu pai, Eli, continuam desaparecidos.

Canadá

O governo canadense confirmou na terça-feira a morte de 6 cidadãos. Outros dois continuam desaparecidos.

China

A Chancelaria chinesa anunciou na segunda-feira que quatro cidadãos chineses morreram e dois estão desaparecidos.

Romênia

No sábado, a Romênia anunciou a morte de quatro de seus cidadãos, entre eles um soldado que também tinha nacionalidade israelense. Outro cidadão está desaparecido.

Áustria

O Ministério das Relações Exteriores da Áustria declarou, nesta quarta-feira, que quatro cidadãos morreram. Uma pessoa continua desaparecida.

Filipinas

O ministério das Relações Exteriores das Filipinas informou na sexta-feira que uma filipina de 49 anos morreu no festival de música no dia 7 de outubro. Além disso, dois filipinos morreram no ataque a um kibutz. Três filipinos estão desaparecidos.

Belarus

A embaixada bielorrussa em Tel Aviv anunciou na última quinta-feira que três de seus cidadãos morreram “em trágicas circunstâncias” e que há um desaparecido.

Peru

A Chancelaria peruana informou que dois cidadãos morreram e que cinco estão desaparecidos.

África do Sul

O Ministério das Relações Exteriores da África do Sul disse na sexta-feira que dois de seus cidadãos morreram em confrontos entre Israel e o Hamas.

Portugal

Lisboa anunciou a morte de uma pessoa com nacionalidade portuguesa e israelense e o desaparecimento de outros quatro com dupla nacionalidade.

Itália

O governo italiano anunciou na terça-feira a morte de um cidadão ítalo-israelense de 65 anos. Outros dois italianos estão desaparecidos.

Chile

A Chancelaria do Chile informou a morte de uma cidadã do país. Outra chilena está desaparecida.

Turquia

Ancara confirmou na sexta-feira a morte de um cidadão turco-israelense que vivia em Israel desde 1972. Outro cidadão turco está desaparecido.

Espanha

Uma cidadã espanhola que também tinha cidadania israelense morreu no último dia 7.

Um espanhol do País Basco casado com uma chilena é um dos reféns em Gaza, segundo o governo de Madri. As informações são da agência de notícias AFP.

