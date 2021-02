Rio Grande do Sul Mais de 193 mil doses da CoronaVac chegam ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2021

As doses desembarcaram no aeroporto Salgado Filho Foto: Luís André/Palácio Piratini As doses desembarcaram no aeroporto Salgado Filho. (Foto: Luís André/Palácio Piratini) Foto: Luís André/Palácio Piratini

O Rio Grande do Sul recebeu, na manhã deste domingo (07), 193,2 mil novas doses da CoronaVac, a vacina contra o coronavírus produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

O avião com os frascos chegou ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, às 10h50min. Com essa quarta remessa de vacinas contra a Covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde, o governo do Estado iniciará a segunda fase de imunização, incluindo idosos acima de 85 anos, além de ampliar a cobertura dos profissionais da saúde.

Do aeroporto, as doses seguiram para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos. A distribuição para as 18 Coordenadorias Regionais de Saúde ocorre na manhã de segunda-feira (08), com a mesma logística utilizada nas outras vezes, por transporte aéreo e terrestre.

A expectativa, com a nova remessa, é vacinar 43% dos idosos com 85 anos ou mais (cerca de 150 mil pessoas) e, ainda, atingir 78% do grupo de profissionais da saúde (mais 44,3 mil doses para esses trabalhadores). A região do litoral receberá a quantidade equivalente para vacinar 100% das pessoas da faixa-etária desta fase, levando em consideração um grande volume de idosos que está com residência na praia, até mesmo em função do verão e da pandemia, explicou a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann.

Diferentemente da primeira remessa de vacinas recebidas, todas as 193,2 mil doses serão repassadas e utilizadas para a primeira aplicação, sem reserva pelo Estado.

