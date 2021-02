Rio Grande do Sul Salvamentos aumentam 20% no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2021

Os guarda-vidas já realizaram cerca de 400 salvamentos. (Foto: Divulgação)

O número de salvamentos da Operação Verão no litoral gaúcho nesta temporada aumentou em relação ao ano passado. Os guarda-vidas já realizaram cerca de 400 salvamentos, 20% a mais se comparado ao mesmo período de 2020.

“O Corpo de Bombeiro atribui um pouco esta elevação por conta do modelo da alteração de perfil do banhista que tem se dirigido especialmente para os litorais norte e sul. Esta mudança de comportamento do veranista ela repercute na beira de praia”, explicou o Chefe da Assessoria de Operações do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, Major Isandré Antunes.

Segundo Major Antunes, nos dias de semana os banhistas são mais cautelosos. Já nos fins de semana, o público presta menos atenção nas sinalizações e condições do mar, e acabam tendo um comportamento exagerado, o que leva a um aumento no número de óbitos. Até o momento, seis pessoas já perderam a vida nesta temporada no litoral. E das seis mortes, apenas uma foi em área autorizada para banho.

