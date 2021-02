Esporte Palmeiras perde por 1 a 0 para o Tigres, do México, e é eliminado do Mundial de Clubes

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Oito dias após conquistar o bicampeonato da Copa Libertadores, o Palmeiras foi derrotado por 1 a 0 pelo Tigres, do México, na tarde deste domingo (07), no estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar, pelas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa.

O gol foi marcado pelo atacante francês Gignac, em cobrança de pênalti no início do segundo tempo. O goleiro Weverton, o melhor jogador alviverde na partida, até acertou o canto da cobrança, mas não conseguiu fazer a defesa.

Palmeiras e Tigres fizeram um jogo equilibrado, em busca de uma vaga para a decisão da competição. Muito organizada, a equipe do México conseguiu a primeira oportunidade clara de gol logo aos 3 minutos, quando Luis Rodríguez cruzou para cabeçada perigosa de González. Mas o goleiro Weverton faz grande defesa.

Nos primeiros minutos do confronto, os campeões da Libertadores encontraram muitas dificuldades de criar pelo meio, sofrendo demais com a forte marcação do Tigres. Assim, a melhor chance do Palmeiras só veio aos 17 minutos, quando Rony bateu de muito longe, mas o goleiro Guzmán defendeu parcialmente, permitindo que Gabriel Menino chegasse livre para chutar para fora. Mas o lance não valeu, pois o palmeirense estava impedido.

O confronto era equilibrado, e o time do México conseguiu outra boa oportunidade aos 33 minutos. O francês Gignac recebeu na ponta esquerda e chutou forte, mas Weverton voltou a defender com segurança.

O Tigres se animou de vez na partida e, três minutos depois, chegou novamente com perigo, com Gignac cabeceando para nova defesa do camisa 1 do Palmeiras.

Logo no início da etapa final, o Tigres conseguiu abrir o placar. Aos 6 minutos, o zagueiro Luan derrubou González dentro da área do Palmeiras. O juiz marcou pênalti, e Gignac anotou.

Aos 11 minutos, Rony chegou a balançar as redes do gol defendido pelo goleiro Guzmán, mas estava impedido, e o lance foi anulado. Aos 31 minutos, o Palmeiras quase conseguiu o empate. Mayke lançou Willian na direita, o atacante avançou em velocidade e cruzou para Luiz Adriano, que, dentro da área, não conseguiu concluir.

Sete minutos depois, o camisa 10 teve outra chance de marcar, quando recebeu nova bola de Willian e bateu forte por cima do gol do Tigres. O último suspiro do time brasileiro veio já nos acréscimos, quando Viña aproveitou sobra de bola da entrada da área para chutar com perigo.

Com a derrota, o sonho palmeirense de conquistar o título mundial teve de ser adiado. O time paulista segue no Catar e volta a campo na quinta-feira (11), na disputa pelo terceiro lugar. Às 12h, o Verdão encara o perdedor do duelo entre Al Ahly, do Egito, e Bayern de Munique, que ocorre nesta segunda-feira (08), às 15h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte