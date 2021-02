África do Sul suspende vacina de Oxford/AstraZeneca após evidências de proteção limitada contra variante do coronavírus

A variante do coronavírus 501Y.V2 foi identificada pela primeira vez na África do Sul

A África do Sul suspenderá o uso da vacina de Oxford/AstraZeneca em seu programa de imunizações, informou o ministro da Saúde do país, Zweli Mkhize, neste domingo (07).

De acordo com Mkhize, os dados de um ensaio clínico mostraram que a vacina produzida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford oferece proteção limitada contra doenças leves causadas pela variante do coronavírus 501Y.V2, identificada pela primeira vez na África do Sul.