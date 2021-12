Porto Alegre Mais de 20% das ligações recebidas pelo Samu de Porto Alegre em novembro foram feitas por engano

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Entre os telefonemas recebidos pelo Samu em novembro, apenas 38,77% viraram atendimentos Foto: Cristine Rochol/PMPA Entre os telefonemas recebidos pelo Samu em novembro, apenas 38,77% viraram atendimentos. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As ligações por engano ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Porto Alegre totalizaram 21,19% dos chamados realizados em novembro. Das 19.094 solicitações, 4.046 foram feitas por engano, segundo motivo mais comum dos contatos telefônicos.

Mesmo sendo alto, o número diminuiu na comparação com outubro, quando foram realizados 4.330 contatos desse tipo. No primeiro semestre deste ano, os enganos representaram 20,84% das chamadas para o telefone 192.

Entre os telefonema recebidos pelo Samu em novembro, apenas 38,77% viraram atendimentos, chegando a 7.403. Os outros 61,23% dividiram-se em ligações por engano (21,19%), pedidos de informações fora do contexto de urgência e emergência em saúde (17,35%), ligações interrompidas (9,02%), trotes (6,83%), chamadas repetidas (4,16%) – quando mais de uma pessoa liga para o mesmo fato – e fora da área de abrangência do Samu (2,31%).

Ao entrar em contato com o serviço, é importante ter em mente que o Samu atende situações de risco de vida. “Em muitos casos, as pessoas ligam para o 192, mas na verdade querem falar com outros serviços de emergência, como Bombeiros ou Brigada Militar”, explicou a enfermeira do Núcleo de Educação Permanente, Dinorá Cenci.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre