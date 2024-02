Porto Alegre Mais de 20 propriedades rurais de Porto Alegre já receberam kits de irrigação

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Prefeito Sebastião Melo (E) visitou propriedades rurais neste sábado Foto: Cesar Lopes/PMPA Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dentro do conjunto de ações do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável, a prefeitura já instalou kits de irrigação em 22 propriedades rurais de Porto Alegre. Na manhã deste sábado (17), o prefeito Sebastião Melo e o secretário de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, visitaram três propriedades contempladas na região Extremo-Sul.

“A Zona Rural é repleta de belezas e tem muita diversidade no cultivo de alimentos. Nós assumimos e estamos cumprindo com o compromisso de investir no desenvolvimento rural, incentivando e facilitando, através destas iniciativas e ações, a produção. Quando o campo vai bem, a cidade vai bem” – prefeito Sebastião Melo.

“A prefeitura vem atendendo aos produtores conforme a capacidade e análise técnica que é realizada por servidores da Unidade de Fomento Agropecuário, que fica no Centro Agrícola Demonstrativo da Smgov”, destaca Trogildo.

Foram realizadas vistorias em área de cultivo de hortaliças, em propriedades na avenida Edgar Pires de Castro, no bairro Lageado, na Estrada da Extrema, bairro Extrema, e na Estrada São Caetano, no Lami.

Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

O fornecimento dos kits de irrigação integra uma série de ações que foram anunciadas em dezembro de 2023. O programa disponibiliza também insumos para adubação e serviços da Patrulha Agrícola, que consistem no atendimento dos agricultores com máquinas e equipamentos para o trabalho em suas propriedades. O auxílio emergencial aos produtores rurais e melhorias realizadas no Centro Agrícola Demonstrativo também fazem parte do plano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/mais-de-20-propriedades-rurais-de-porto-alegre-ja-receberam-kits-de-irrigacao/

Mais de 20 propriedades rurais de Porto Alegre já receberam kits de irrigação

2024-02-17