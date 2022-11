Rio Grande do Sul Mais de 200 mil doses de vacinas contra covid são enviadas a cidades gaúchas para reposição de estoques

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Remessa tem 178 mil doses da Pfizer e 23 mil de Coronavac. (Foto: )

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) iniciou nesta terça-feira (22) a distribuição de mais de 200 mil doses de vacinas contra covid. Os lotes têm como destino cidades cujas prefeituras solicitaram novas remessas de imunizantes para reposição de estoques.

São 178 mil doses da Pfizer (incluindo 14 mil para adolescentes e 21 mil para crianças de 5 a 11 anos), além de 23 mil doses de Coronavac para a gurizada de 3 e 4 anos. As quantidades para cada município foram definidas de acordo com a própria demanda informada por cada um.

Conforme a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri, a queda na procura por vacinas, nos últimos meses, levou várias secretarias municipais do setor a reduzirem os volumes solicitados:

“Por esse motivo, algumas cidades começaram a enfrentar escassez, ao mesmo tempo em que o aumento no número de casos de coronavírus levou muitas pessoas a procurarem a imunização. Mas a Secretaria Estadual da Saúde esteve durante esse período abastecida com doses, caso alguma cidade solicitasse reposição”.

Mesmo fazendo agora a entrega deste novo montante, a SES garante que seus estoques não ficarão desabastecidos. Se houver necessidade, mais doses poderão ser enviadas para as cidades que constatarem necessidade. Ressalta,ainda, que os municípios podem fazer a retirada de novas doses nas 18 coordenadorias regionais de saúde [CRS], após solicitação.

As cotas disponibilizadas para cada município e outras informações podem ser consultadas de forma on-line. O site é saude.rs.gov.br.

Novas subvariantes

A identificação de novas subvariantes da cepa ômicron do coronavírus no Rio Grande do Sul (a BQ.1 no dia 9 de novembro e a BE.9 no dia 21) faz com que as autoridades estaduais coloquem a situação do Rio Grande do Sul em alerta. A diretora do Cevs ressalta:

“Ambas variantes têm alta capacidade de transmissão, o que explica que na semana entre 13 e 19 de novembro tenham sido registrados 2,6 mil contágios no Estado, o que representa um aumento de 274% na comparação com a última semana de outubro”.

Ela também reitera que a vacinação em dia (incluindo as doses de reforço) continua sendo a estratégia mais eficiente para evitar a ocorrência de novos casos graves e óbitos. E também contribui para limitar o próprio ingresso e circulação de novas variantes.

A orientação da Secretaria Estadual da Saúde aos municípios em relação à segunda injeção de reforço – quatro meses após a primeira – é de que seja dada prioridade a pessoas com comorbidades na faixa etária entre 18 e 39 anos, bem como para quem tem a partir de 40 anos e aos trabalhadores da saúde.

Doses em atraso

Atualmente são mais de 5,7 milhões de gaúchos que já receberam a primeira dose de reforço e 1,9 milhão com a segunda proteção adicional. Mas permanece alto o contingente com alguma das doses em atraso.

Isso inclui 655 mil pessoas que receberam a primeira dose mas não voltaram para completar o esquema primário. Outras 3 milhões estão com o primeiro reforço em atraso, enquanto 2,2 milhões já poderiam ter buscado o segundo reforço mas ainda não completaram essa etapa.

Estas e outras informações sobre coberturas vacinais, doses em atraso, estatísticas por faixa etária e cidades estão disponíveis no painel vacina.saude.rs.gov.br. Os dados são confiáveis e atualizados regularmente, proporcionando assim uma ótima fonte contra as notícias falsas divulgadas por negacionistas nas redes sociais.

(Marcello Campos)

