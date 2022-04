Rio Grande do Sul Mais de 200 mil veículos devem passar pela Freeway durante o feriado de Páscoa

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Já para o retorno, rumo à Capital, o maior movimento deve ser no domingo (17), com estimativa de 43,5 mil carros Foto: Fabiano Panizzi/CCR-ViaSul Já para o retorno, rumo à Capital, o maior movimento deve ser no domingo (17), com estimativa de 43,5 mil carros. (Foto: Fabiano Panizzi/CCR-ViaSul) Foto: Fabiano Panizzi/CCR-ViaSul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 200 mil veículos devem transitar pela Freeway ao longo do feriado de Páscoa, tanto no sentido litoral quanto rumo à Porto Alegre.

Conforme o levantamento feito pela concessionária CCR ViaSul, são esperados 38,2 mil veículos nesta quinta-feira (14) e 25,8 mil na sexta (15), rumo ao litoral Norte gaúcho e adiante. Nessas datas, o tráfego mais intenso deve se concentrar a partir das 17h nessa quinta, e entre 9h e 11h e das 14h às 17h, na sexta.

Já para o retorno, rumo à Capital, o maior movimento deve ser no domingo (17), com estimativa de 43,5 mil carros. Os horários de pico neste dia devem se estender das 14h em diante. Para auxiliar nos momentos em que o fluxo estiver mais carregado, poderá haver a liberação do acostamento como faixa adicional de tráfego nos dois sentidos da rodovia.

A ação é realizada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e, quando, autorizada, é feita do km 1,5 (Osório) ao 75 (Gravataí), por meio de sinalização com painéis piscantes e placas indicativas às margens da rodovia, além de mensagens nos painéis eletrônicos (PMVs) da Concessionária, com orientações aos motoristas sobre como proceder.

Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões. Na BR-386, a previsão é de que, aproximadamente, 115,4 mil veículos passem pela rodovia durante o período de quinta a segunda-feira (18), sendo 57,6 mil seguindo rumo ao interior e 57,7 mil rumo à Capital.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul