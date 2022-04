Política Bolsonaro critica polêmica por compra de Viagra pelas Forças Armadas: “Isso é nada”

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Segundo o presidente, Viagra é usado para tratar hipertensão pulmonar arterial Foto: Alan Santos/PR Segundo o presidente, Viagra é usado para tratar hipertensão pulmonar arterial. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta quarta-feira (13) a polêmica em razão da compra aprovada pelas Forças Armadas de mais de 35 mil unidades de sildenafila, medicamento conhecido pelo nome comercial de Viagra.

O processo licitatório prevê a aquisição de comprimidos de 25 mg e de 50 mg de Viagra. O Ministério da Defesa informou que o medicamento, usado em casos de disfunção erétil, será empregado no tratamento de militares com HPA (hipertensão pulmonar arterial), o que é aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Especialistas, entretanto, apontaram que a doença é incomum e que a licitação comprou comprimidos com doses indicadas para disfunção erétil, não HPA.

Durante um café da manhã com ministros, parlamentares e pastores evangélicos, na residência oficial do Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que as Forças Armadas estão “apanhando” por causa da compra e criticou a imprensa por noticiar o caso. A fala do presidente foi transmitida por um deputado em uma rede social.

“As Forças Armadas compram o Viagra para combater a hipertensão arterial e, também, as doenças reumatológicas. Foram trinta e poucos mil comprimidos para o Exército, 10 mil para a Marinha e eu não peguei da Aeronáutica, mas deve perfazer o valor de 50 mil comprimidos. Com todo o respeito, isso é nada… A quantidade para o efetivo das três Forças, obviamente, muito mais usado pelos inativos e pensionistas”, disse o presidente.

A licitação

O processo licitatório para a compra dos 35 mil comprimidos pelas Forças Armadas está no Portal da Transparência do Governo Federal e ganhou repercussão na segunda-feira (11), depois que o deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) pediu explicações ao Ministério da Defesa sobre a aquisição.

Do total de 35 mil comprimidos, o processo licitatório solicita a aquisição de sildenafila de 25 mg e 50 mg, distribuídos da seguinte forma: 28.320 unidades destinadas à Marinha; 5 mil unidades destinadas ao Exército; e 2 mil unidades destinadas à Aeronáutica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política