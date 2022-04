Porto Alegre Porto Alegre registra 964 casos de dengue contraídos na cidade

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2022

Os bairros com casos confirmados têm sido foco de ações coordenadas pela Unidade de Vigilância Ambiental Foto: Cristine Rochol/PMPA Os bairros com casos confirmados têm sido foco de ações coordenadas pela Unidade de Vigilância Ambiental. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Boletim Semanal Sobre Dengue, divulgado pela Secretaria de Saúde de Porto Alegre, confirmou 964 casos autóctones da doença na cidade neste ano.

No total, foram notificadas para a Vigilância Epidemiológica da pasta 1.518 suspeitas de dengue entre moradores da Capital, das quais 987 (65,2%) foram confirmadas. Desses casos, 964 foram contraídos no município e 23 são importados, ou seja, as pessoas foram infectadas fora de Porto Alegre, segundo o boletim divulgado na terça-feira (12).

Os casos da doença são registrados em todas as regiões da cidade, com prevalência para os distritos sanitários Leste e Centro-Sul, com 631 e 102 casos autóctones respectivamente.

Em relação à chikungunya, em 2022 foram notificados quatro casos suspeitos entre moradores de Porto Alegre, sendo um confirmado, um descartado e um ainda aguardando resultado de exame laboratorial. Foram realizadas duas notificações de suspeita de zika, das quais uma foi descartada e a outra está em investigação.

As regiões da cidade com casos confirmados têm sido foco de ações coordenadas pela Unidade de Vigilância Ambiental com orientações à população e eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti.

