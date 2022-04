Polícia Detentos envolvidos em confrontos entre facções rivais em Porto Alegre são transferidos para a Pasc

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2022

A Operação Fatura foi realizada pela Brigada Militar, Polícia Civil e Susepe Foto: BM/Divulgação A Operação Fatura foi realizada pela Brigada Militar, Polícia Civil e Susepe. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

Detentos da Cadeia Pública de Porto Alegre envolvidos nos confrontos entre facções criminosas rivais que ocorrem na Capital foram transferidos, na manhã desta quarta-feira (13), para a Pasc (Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas).

A operação, denominada Fatura, foi realizada pela BM (Brigada Militar), Polícia Civil e Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários). A ação também ocorreu na Penitenciária Estadual de Porto Alegre e na Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas. No total, dez líderes de facções foram transferidos para a Pasc nesta quarta.

Os nomes dos apenados não foram divulgados. Conforme o governo gaúcho, o objetivo é bloquear o contato desses líderes com outros criminosos que estão na rua. Os agentes também revistaram celas durante a operação.

Segundo o subcomandante-geral da BM, coronel Douglas da Rosa Soares, a transferência dos detentos busca “a redução dos crimes violentos intencionais e o arrefecimento do conflito entre esses grupos criminosos”.

“Seguiremos firmes e unidos no combate à criminalidade, em especial os homicídios, adotando todas as medidas possíveis para coibir a ação dessas organizações criminosas. Esse trabalho conjunto com a Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo é fundamental para aprimorarmos cada vez mais o rigor contra aqueles que queiram desafiar o sistema de Justiça criminal”, destacou o secretário da Segurança Pública do RS, coronel Vanius Cesar Santarosa.

Os confrontos entre grupos rivais ligados ao tráfico de drogas já deixaram pelo menos 25 mortos desde março na Capital.

