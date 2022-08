Política Mais de 27 milhões de pessoas ativaram título de eleitor digital

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O e-Título pode ser utilizado para se identificar na seção eleitoral, caso o eleitor tenha registrado a biometria. Foto: TSE/Divulgação O e-Título pode ser utilizado para se identificar na seção eleitoral, caso o eleitor tenha registrado a biometria. (Foto: TSE/Divulgação) Foto: TSE/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 27 milhões de eleitoras e eleitores emitiram o e-Título, a versão digital do título eleitoral, que substitui o documento em papel, segundo informação divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O aplicativo também mostra os locais de votação, permite justificar a ausência, emitir a guia para pagamento de multas e certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais.

De acordo com a Corte, no dia 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno, a emissão do e-Título estará suspensa, voltando a ser liberada a partir de 3 de outubro. Para um eventual segundo turno, a regra é a mesma: só será possível tirar a via digital do título até a véspera, ou seja, 29 de outubro.

Uma novidade deste ano é que foi incorporada à versão digital do título de eleitor a ferramenta “Gestão de Atendimento”, que permitirá um controle do fluxo de acesso aos principais serviços pelo eleitorado.

Fake news

Na última quinta-feira (25), o ministro Raul Araujo, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a remoção de postagens nas redes sociais, com desinformação acerca da nova versão do e-título que diziam que o QR code contabilizaria de forma automática votos em benefício do candidato Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro analisou uma representação apresentada pela Coligação Brasil da Esperança contra Carla Zambelli, Dárcio Bracarense Filgueiras e Inácio Florêncio Filho por suposta prática de propaganda eleitoral irregular na Internet, em que veiculada desinformação referente à nova versão do título de eleitor (e-título).

O ministro lembrou que o QR Code no título de eleitor é uma função incorporada em virtude das atualizações tecnológicas, como ocorreu com a Carteira Nacional de Habilitação, por exemplo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política