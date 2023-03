Brasil Mais de 28 milhões de doses de vacinas vencidas são jogadas no lixo no Brasil; BCG é a campeã do desperdício

18 de março de 2023

Os imunizantes desperdiçados previnem doenças como tuberculose, sarampo, tétano, meningite e paralisia infantil

Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que 28.604.735 doses de várias vacinas compradas entre 2019 e 2022 foram descartadas no Brasil por estarem vencidas. O prejuízo aos cofres públicos, segundo o governo, é de R$ 250 milhões. De acordo com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, muitos imunizantes venceram em janeiro e fevereiro deste ano. “Quando fomos fazer uma análise dos estoques, devido à validade muito próxima, foi impossível distribuir e fazer qualquer utilização delas”, disse Ethel. Somadas às 39 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19 que foram jogadas no lixo pelo mesmo motivo, mais de 67 milhões de doses de imunizantes não foram utilizadas e venceram no estoque do Ministério da Saúde. No total, o prejuízo foi de R$ 2,3 bilhões, considerando todos os imunizantes desperdiçados e os custos com incineração. A campeã do desperdício foi a BCG, que previne a tuberculose e teve 11.809.800 doses vencidas. Outras doses que foram descartadas são das vacinas dupla viral (10.230.220 doses), pentavalente (3.518.014 doses), tetra e tríplice viral (2.317.201 doses), febre amarela (365.305 doses), influenza (329.860 doses) e poliomielite (31.335 doses).

