Polícia Motorista embriagado é preso após provocar acidente e quase derrubar poste na BR-116, em São Leopoldo

Por Marcelo Warth | 18 de março de 2023

O homem, de 37 anos, dirigia um Focus que colidiu contra um Uno Foto: PRF/Divulgação (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu em flagrante, na noite de sexta-feira (17), um motorista embriagado que causou um acidente no quilômetro 251 da BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

O homem, de 37 anos, dirigia um Focus que colidiu contra um Uno no sentido Capital-interior da rodovia. Após o choque, os veículos bateram em um poste, que quase caiu sobre a via.

Natural de Estância Velha e com visíveis sinais de embriaguez, o motorista do Focus estava fugindo a pé quando a PRF chegou no local do acidente. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Os policiais encontraram bebidas alcoólicas dentro do seu carro.

O condutor do Uno e dois passageiros do veículo ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro de São Leopoldo. Eles não correm risco de morte.

O causador do acidente foi multado em R$ 2.934,70 e terá o direito de dirigir suspenso por 12 meses. Ele também responderá por lesão corporal culposa.

Acidente com morte

Na madrugada deste sábado (18), uma carreta que transitava no sentido Porto Alegre-Pelotas tombou no quilômetro 475 da BR-116, a cerca de 10 quilômetros do trevo de acesso ao município de São Lourenço do Sul, na Região Sul. O condutor da carreta, de 45 anos, morreu. Ele era natural de Santa Rosa.

